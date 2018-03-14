شهرداران برای تامین منابع درآمدی جدید برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز چهارشنبه در نشست شهرداران و شورای سازمان همیاری شهرداری که در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزارشد اظهارداشت: شهرداری ها محل رجوع مردم هستند و شهروندان از زمانی که از منزل خارج می شوند تا تردد در شهر و خرید و زندگی روزمره با این نهاد سروکار دارند و توجه به خواسته های آنها ضروری است.

وی بیان کرد: باید در مراجعات مردمی به رفتارهای خود توجه کنیدتا رضایت مردم جلب شود و اگر قادر به تامین همه نیازها نیستید با روی خوش با ارباب رجوع برخورد کنید.

معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: با تشکیل ستاد نوروزی زمینه خدمت رسانی به مردم فراهم شده و شهرداری ها در این زمینه نقش مهمی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.

فرخزاد یادآورشد: کمک های شهرداری ها به هر نهاد و ارکان و سازمانی باید هدفمند، منظم و ساماندهی شده باشد و در قالب تفاهم نامه و گام به گام صورت گیرد.

شهرداران برای تامین منابع مالی برنامه ریزی کنند

وی بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی از شهرداران انتظار داریم برای تامین منابع درآمدی جدید در سال آینده برنامه ریزی کنند تا فعالیت های عمرانی آنها با وقفه مواجه نشود.

فرخزاد گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام بویژه اجرای طرح های فاضلاب، ساماندهی زمینهای اوقافی و قولنامه ای از دیگر اولویت های شهرداری ها در سال آتی باشد.

وی از کمکهای قابل توجه شهرداری های استان بویژه در تامین ماشین آلات سنگین در زلزله استان کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.

در این جلسه مهران اکبرپور شهردار اقبالیه به عنوان نماینده شهرداران استان برای شرکت در شورای سازمان همیاری های کشور انتخاب شد.