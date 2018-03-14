به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، جشنواره عرضه و طبخ‌ ماهی‌ قزل‌آلای رنگین کمان، با برپایی ۱۱ غرفه از اتحادیه تولید کنندگان آبزیان وکارخانجات استان و با حضور۵۰ نفر شرکت کننده برگزارشد.

مدیر شیلات سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در این جشنواره آشنایی خانواده‌ها با طبخ انواع ماهی، استفاده از پتانسیل‌های هنر آشپزی به منظور جلب ذائقه مردم، آشنایی شرکت‌کنندگان با فواید و مزایای ماهی و فعالیت‌های آبزی‌پروری را ازاهداف این جشنواره عنوان کرد و گفت: ارائه انواع غذاهای طبخ شده با ماهی توسط شرکت‌کنندگان، عرضه فرآورده‌های آبزی‌پروری تولید شده در استان و اجرای برنامه‌های شاد و مفرح از بخش‌های اصلی این جشنواره بود.

پرویز منصوری با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی در استان برای هر فرد هفت کیلوگرم در سال است، تصریح کرد: اطلاع نداشتن مردم از مزایای ماهی و تبلیغات کم در این زمینه موجب کاهش مصرف ماهی شده است که برگزاری چنین جشنواره‌هایی به دلیل اطلاع‌رسانی بالا، می‌تواند در افزایش سرانه مصرف ماهی هر خانوار کمک کند.