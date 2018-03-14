به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، جشنواره عرضه و طبخ ماهی قزلآلای رنگین کمان، با برپایی ۱۱ غرفه از اتحادیه تولید کنندگان آبزیان وکارخانجات استان و با حضور۵۰ نفر شرکت کننده برگزارشد.
مدیر شیلات سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در این جشنواره آشنایی خانوادهها با طبخ انواع ماهی، استفاده از پتانسیلهای هنر آشپزی به منظور جلب ذائقه مردم، آشنایی شرکتکنندگان با فواید و مزایای ماهی و فعالیتهای آبزیپروری را ازاهداف این جشنواره عنوان کرد و گفت: ارائه انواع غذاهای طبخ شده با ماهی توسط شرکتکنندگان، عرضه فرآوردههای آبزیپروری تولید شده در استان و اجرای برنامههای شاد و مفرح از بخشهای اصلی این جشنواره بود.
پرویز منصوری با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی در استان برای هر فرد هفت کیلوگرم در سال است، تصریح کرد: اطلاع نداشتن مردم از مزایای ماهی و تبلیغات کم در این زمینه موجب کاهش مصرف ماهی شده است که برگزاری چنین جشنوارههایی به دلیل اطلاعرسانی بالا، میتواند در افزایش سرانه مصرف ماهی هر خانوار کمک کند.
نظر شما