فعالیت در سینما متکی به پایتخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌وسومین نشست پاتوق فیلم کوتاه اصفهان ظهر چهارشنبه، به نمایش هفت فیلم «وحشی» (فردین انصاری)، «عافیت» (حمیدرضا وفاخواه)، «ارباب حلقه‌ها» (رضا بهروزی)، «خانه پدری» (روزبه شعرای نجاتی)، «او» (مسعود طهماسبی)، «چتر خاکستری» (محمد پوستین‌دوز) و «نرمش» (شاهین علیخان‌پور) اختصاص داشت.

این هفت فیلم، از میان پانزده فیلم رونمایی‌شده طی یک سال گذشته در پاتوق فیلم کوتاه اصفهان انتخاب‌شده بود و پس از نمایش آن‌ها در دانشگاه سوره تهران، امیررضا نوری پرتو، استاد فیلم‌نامه‌نویسی دانشگاه سوره تهران، نکاتی را در مورد تک‌تک آن‌ها بیان کرد.

نوری پرتو سخن خود درباره فیلم «خانه پدری» را با طرح یک سؤال آغاز کرد و گفت: چرا فکر می‌کنیم تنش‌زایی در فیلم، حتماً باید بر پایه نماهای بلند و دوربین روی دست باشد.

وی ادامه داد: مسعود فراستی در همین رابطه، به یک نکته درست اشاره می‌کند و می‌گوید این رویکرد فیلم‌سازان، گویی یک فرار ناخواسته از طراحی دکوپاژ است. کارگردانان با استفاده از نماهای بلند و طراحی پلان- سکانس، تولید را راحت‌تر کرده‌اند، اما باید قبول کنیم که این روش، گاهی هم شلختگی‌های تصویری به وجود آورده است. اصغر فرهادی در فیلم «گذشته» از دوربین روی دست استفاده نمی‌کند، اما در فیلم «درباره الی» حتی جایی از فیلم‌بردار خود می‌خواهد پیچ پایه دوربین را شل کند تا دوربین لق بخورد.

استاد فیلم‌نامه‌نویسی دانشگاه سوره تهران افزود: استفاده فرهادی از این ابزار، هوشمندانه است، اما کاربرد این شیوه بین هنرمندان دنباله‌روی او، به یک فضیلت تبدیل‌شده، درحالی‌که بسیاری از مواقع، درست به نقطه‌ضعف فیلم آن‌ها تبدیل می‌شود و یکی از ایرادات فیلم «خانه پدری» هم اصرار بر برداشت‌های بلند و استفاده از دوربین روی دست است، درحالی‌که می‌شد از تقطیع نماها هم در دکوپاژ استفاده کرد.

وی ضمن تحسین بازی مجید شعرای نجاتی، بازیگر این فیلم هم گفت: کارگردان این فیلم، بازی خوبی از بازیگر گرفته است.

نوری پرتو ادامه داد: سینما در عین جذابیت‌هایی که دارد، برای عوامل آن، بی‌رحم است و به همین دلیل، جزء صنایع پرمشقت دنیا است. فیلم «خانه پدری»، تکرارهای بسیاری دارد که آن را لوث کرده و اگر موجز می‌شد، قطعاً فیلم بهتری بود، ضمن این‌که صحنه پایانی فیلم، یادآور سینمای هنری اروپا است و مرا به یاد فیلم «ملبورن» انداخت.

وی افزود: در مجموع خوبی‌های «خانه پدری» از بدی‌های آن بیشتر است و نمونه‌ای از یک فیلم کوتاه دهه نودی است که می‌تواند جریان فعلی حاکم بر سینمای ایران را نشان دهد.

فیلم «چتر خاکستری»، دیگر فیلم بررسی‌شده در آخرین نشست سال ۹۶ پاتوق فیلم کوتاه اصفهان بود و امیررضا نوری پرتو درباره آن گفت: میزانسن‌های خوبی در این فیلم دیدم و رگه‌هایی از کمدی سیاه در آن وجود داشت که به آن، جذابیت داده بود.

وی ادامه داد: ایده «چتر خاکستری» جذاب است، اما دراماتیزه نشده و گویی کارگردان آن، داستانی را خوانده و تلاش کرده آن را تصویری کند. از این لحاظ، این فیلم به یک مشق تصویری بدل شده، با این توضیح که می‌توان داستانی را فیلم کرد، بدون این‌که در قیدوبند درام آن بود.

نوری پرتو، قاب‌بندی فیلم را درست دانست و اظهار کرد: منطق تصویری درستی در این قاب‌بندی دیده نمی‌شود، چون به‌ شدت بر نریشن تکیه دارد و بی‌شک این وجه از منبع اقتباس حاصل‌شده است. این فیلم از نظر فیلم‌نامه مردود است، اما از نظر کارگردانی می‌توان نمره قابل قبولی به آن داد.

وی با اشاره به این‌که فیلم‌های کوتاه بسیاری را در جشنواره‌ها دیده و داوری کرده است، گفت: این هفت فیلم را که حاصل کار فیلم‌سازان اصفهان است، با فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه تهران مقایسه کردم و از خودم پرسیدم آن‌ها چطور به بخش مسابقه راه‌یافته‌اند. این هفت فیلم، از بسیاری از فیلم‌هایی که در این چند سال دیده بودم، در بعضی از جنبه‌ها جلوتر بود و خوشحالم که فرصتی پیش آمد تا آن‌ها در دانشگاه سوره تهران ببینیم.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به مرکزیت پایتخت در امر تولید فیلم اظهار کرد: متأسفانه همه‌ چیز متکی بر این پایتخت دوست‌داشتنی لعنتی است و بسیاری از فیلم‌سازانی که می‌توانند در شهر خود موفق باشند، مجبورند در تهران کار کنند. امیدوارم امکان پخش فیلم‌های کوتاه دانشجویان دانشگاه سوره نیز در اصفهان فراهم شود.

بهنام تاجمیر ریاحی، مجری چهل‌وسومین پاتوق فیلم کوتاه اصفهان هم با گفتن این سخنان به این نشست پایان داد: پیشانی سینمای ایران، در تهران است و شهرستان‌ها جایی در این میانه ندارند. هدف ما از نمایش این فیلم‌ها در تهران، ایجاد یک تعامل بود و دعوت می‌کنم شما هم در اصفهان حضور فعال داشته باشید.