به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی منطقه‌ای ائمه جمعه استان‌های کرمانشاه لرستان و کردستان با هدف بررسی آخرین وضعیت زلزله زدگان و امدادرسانی به آنها، طی امروز در شهرستان زلزله‌زده سرپل‌ذهاب برگزار شد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در حاشیه این گردهمایی به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر موضوع اصلی اجلاس‌های منطقه‌ای ائمه جمعه، بررسی راه های ارتقاء کیفیت نمازهای جمعه است و در این راستا با سایر گروه‌ها از جمله دانشگاهیان، مسئولان، نخبه‌ها، مردم، جوانان و... مباحثاتی داریم و لذا این بحث مفصل از جوانب مختلف پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به هدف از برگزاری اجلاس امروز در شهرستان سرپل‌ذهاب افزود: حضور امروز ما در این شهرستان با این هدف صوزت گرفت که ابتدا از امام جمعه بزرگوار سرپل ذهاب و ائمه جمعه‌ای که در منطقه هستند، تقدیر و تشکر داشته باشیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بیان کرد: امام جمعه سرپل ذهاب، عاشقانه با مردم کار کردند و به خدمت رسانی پرداختند و خواسته‌های مردم را دنبال کردند.

وی در ادامه تاکید کرد: یکی دیگر از اهداف برگزاری این اجلاسیه این است که بعد از این چند ماه که از جریان زلزله گذشته است، توجه اجتماعی دوباره به مسئله مناطق زلزله زده معطوف شود و در این راستا از ظرفیت جریان رسانه‌ای و تریبون‌های ائمه جماعات استفاده شود.

حجت‌الاسلام اکبری تصریح کرد: ائمه جمعه بعد از این اجلاسیه که به شهرهای خود باز می‌گردند، مردم را تشویق می‌کنند و ان شاءالله به یک موج جدید کمک رسانی مردمی برای تکمیل رویه امداد و کمک به زلزله زدگان شروع شود و اجلاس امروز می‌تواند شروع خوبی باشد.

وی همچنین بازدید از مناطق زلزله زده و تقدیر از گروه های جهادی، مسئولان و افرادی که در خدمت رسانی به زلزله زدگان اقدام کردند را از دیگر اهداف سفر به سرپل ذهاب دانست و گفت: امیدواریم حاصل بررسی ما در شبکه عمومی ائمه جمعه کشور به یک توجه دوباره و فراخوان دوباره از خیرین و معتدین و مردم برای موج جدید امداد رسانی منجر شود.