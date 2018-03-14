جولان سگ های ولگرد درصومعه سرا/ شهرداران باجدیت بیشتری اقدام کنند

به گزارش خبرنگار ، موضوع حضور سگ های ولگرد در سطح شهرها و روستاها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که طی چند سال اخیر گریبان بسیاری از شهرها و روستاهای کشور را گرفته است و براساس قوانین، ساماندهی و جمع آوری سگ ها ولگرد برعهده شهرداری ها گذاشته شده است چیزی که متاسفانه آنگونه که باید اجرایی نشده و همیشه با نوعی بی اعتنایی از سوی این دستگاه همراه بوده یا اگر اقدامی هم صورت گرفته در کاهش جولان این حیوان در سطح معابر و خیابان ها تأثیرگذار نبوده است.

موضوعی که در سال های اخیر سبب نارضایتی و گلایه بسیاری از شهروندان شهرستان صومعه سرا در سطح شهر و روستا بوده و همیشه خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع و جمع آوری آنها در سطح خیابان ها و معابر بوده اند.

بعدازظهر چهارشنبه جلسه کارگروه مدیریت پسماند و ساماندهی سگ های ولگرد در سالن اجتماعات فرمانداری صومعه سرا با حضور اعضا برگزار شد.رسیدگی و ساماندهی شهرداری های شهرستان صومعه سرا اصلی ترین و محوری ترین موضوع این جلسه بود که اعضا بر روی آن بحث و بررسی و راهکارهای مناسب مقابله و جمع آوری سگ های ولگرد از سطح شهر و روستا ارائه و از عملی نشدن مصوبات از سوی شهرداری ها گلایه کردند.

ضرورت حل مشکلات و معضلات به صورت ریشه ای

معاون فرماندار صومعه سرا در این جلسه با اشاره به اینکه در این حوزه نه حضور سگ های ولگرد در سطح شهر و روستا مناسب بوده و نه حیوان آزاری، اظهار کرد: جمع آوری سگ های ولگرد برعهده شهرداری ها است که باید به وظیفه خود به خوبی عمل کنند.

اکبر اولیایی با تأکید براینکه هر گونه اقدامی در این زمینه باید براساس اصول و قوانین انجام شود، از تهیه یک محل نگهداری برای سگ های ولگرد از سوی شهرداری صومعه سرا خبرداد و افزود: البته با وجود همه این اقدامات هنوز شاهد حضور سگ های ولگرد در سطح شهر و روستا و گلایه شهروندان هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری ها نسبت به تهیه اسلحه های بیهوشی اقدام کنند و در این زمینه باید از راهکارهای ارائه شده از سوی دامپزشکی شهرستان نیز استفاده شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حل موضوعات مختلف تنها به پاک کردن صورت مسئله اقدام شده درحالی که باید مسائل به صورت ریشه ای حل شود.

ساماندهی سگ های ولگرد وظیفه شهرداری

در ادامه این جلسه رئیس اداره حفاظت از محیط زیست صومعه سرا نیز با بیان اینکه موضوع سگ های ولگرد یکی از مهم ترین دغدغه های شهرداری ها محسوب می شود، اظهار کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که خود شهرداران در جلسه ای با موضوع به این مهمی شرکت نمی کنند.

حمزه عشوری با اشاره به اینکه این عدم حضور نشان دهنده این بوده که این موضوع برای شهرداران دارای اولویت نیست، گفت: براساس جلسات گذشته اداره محیط زیست در راستای همکاری برای جمع آوری سگ های ولگرد اقدام به تهیه اسلحه بیهوشی کرد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست صومعه سرا با اشاره به اینکه براساس اقدامات انجام شده مشکل گوراب زرمیخ تاحدودی حل شده ولی نیازمند پیگیری و استمرار است، تصریح کرد: محیط زیست شهرستان راهکارهای لازم را به شهرداری ها ارائه داده ولی متاسفانه بعداز این حرکت اقدام دیگری صورت نگرفته و موضوع فراموش شده است.

وی با تأکید براینکه این اقدامات باید اصولی انجام شود و حضور یک دامپزشک الزامی است، ادامه داد: ساز و کارها مشخص بوده و قانون نیز وظیفه ساماندهی سگ های ولگرد را برعهده شهرداری ها قرار داده است اینکه محیط زیست و یا دستگاه دیگری اقدامی را انجام می دهد تنها در راستای نظارت است.

عشوری با بیان اینکه متاسفانه هیچ گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی شهرداری ها در این زمینه ارائه نشده است، گفت: نگهداری سگ های ولگرد از سوی شهرداری صومعه سرا در یک مکان تا زمانی که از یک دامپزشک استفاده نکند هیچ معنایی ندارد.

لزوم انجام اقدامات اساسی در زمینه جمع آوری سگ های ولگرد

رئیس دامپزشکی صومعه سرا نیز در ادامه این جلسه با اشاره به مصوبات انجام شده در زمینه کنترل سگ های ولگرد و زنده گیری آنها با حضور محیط زیست، اظهار کرد: در زمینه عقیم سازی نیز دامپزشکی تیم پزشکی به شهرداری ها معرفی کرده است.

مهدی بهروزی خاطرنشان کرد: راهکاری های زیادی برای کنترل و جمع آوری سگ های ولگرد بیان شده که تنها تا مرحله زنده گیری و رهاسازی مجدد اجرایی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه آنچه در این زمینه برعهده دامپزشکی بوده اعم از تأمین دارو و واکسن انجام شده است، ادامه داد: باید در این زمینه به ویژه در سطح روستاها، شناسنامه دار کردن سگ ها و یافتن صاحبان آنها را مدنظر قرار دهیم.

رئیس دامپزشکی صومعه سرا با اشاره به اینکه دامپزشکی در راستای عملیات واکسیناسیون در سطح روستاها عملیات نصب قلاده را انجام می دهد، گفت: با خارج کردن سگ های خطرناک از چرخه و عقیم سازی سگ های ولگرد جمعیت آنها را کنترل کنیم.

وی تأکید کرد: اقدامات عقیم سازی باید از سوی دامپزشکان صورت گیرد و طی یک دوره دو ساله جمعیت این حیوانات کنترل می شود.

به گفته بهروزی انجام اقدامات مناسب در این زمینه بسیار حائز اهمیت بوده در غیر این صورت زنده گیری و سپس رهاسازی هیچ نتیجه ای در پی نخواهد داشت.