ضرغام خرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف گسترش و ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی و ایجاد نشاط در محیط دانشگاه، در سال ۹۶ تعداد ۶۳ فعالیت فرهنگی با حداقل هزینه برگزار شد.

مسئول فرهنگی دانشگاه پیام نور گناوه گفت: این فعالیت ها در سال جاری با همکاری نهاد بسیج دانشجویی، کانون هلال‌احمر و تعامل با ادارات شهرستان در دانشگاه پیام نور گناوه اجرا شد.

خرمی با اشاره به برخی از فعالیت های علمی این دانشگاه افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی تدوین استاندارد، طب سنتی، مقاله نویسی، اردوهای علمی، حضور دانشجویان در جشنواره حرکت، برپایی نشست های علمی، کارگاه مشاوره، کارگاه خود مراقبتی، اردو جهادی و ... از جمله این فعالیت ها بوده است.

وی اضافه کرد: برپایی نمایشگاه آثار هنری، جشن دانشجویی، جشن فارغ‌التحصیلی، جشن ازدواج دانشجویی، اعتکاف دانشجویی، اردوهای تفریحی، اردو راهیان نور، اردوی جهادی و ... از جمله فعالیت های فرهنگی دانشگاه در سال جاری بوده است.

خرمی تصریح کرد: در اجرای برنامه های متعدد ما دانشجویان نقش به سزایی داشته، دارند و خواهند داشت و همیشه برنامه های ما با مشارکت فعال آنها همراه است.

مسئول فرهنگی دانشگاه پیام نور گناوه گفت: امیدواریم که این برنامه‌ها توانسته باشد موجبات رضایت خاطر دانشجویان گرامی را فراهم ساخته باشد و تلاش می کنیم در سال آینده برتعداد برنامه‌های فرهنگی ما افزوده شود.