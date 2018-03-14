۲۱۴ نماینده خواستار ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ۲۱۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای روحانی رئیس جمهور کشورمان خواستار ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل شدند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

حجت الاسلام آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراماً، در راستای اجرای کامل و جامع فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۳۹۶ حرم مطهر رضوی که فرمودند «تولید ملی امری مقدس و با ارزش می باشد و از واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته شود» و پیرو نامه شماره ۸۷۹۷۶/۱۰/د مورخ ۱۱/۱۲/۹۴ (تصویر پیوست) رئیس محترم مجلس شورای اسلامی متضمن درخواست تعداد ۲۰۶ نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای مشابهی که توان تولید آن در داخل فراهم است، و همچنین سیاست کلی دولت محترم در جهت ایجاد اشتغال مولد و رفع بیکاری و ... از حضرتعالی به عنوان رئیس محترم قوه مجریه و منتخب ملت درخواست شده بود که برای حمایت از سرمایه گذاری، تولید و حفظ اشتغال داخلی و تحقق منویات معظم له و تقاضای حداکثری نمایندگان مردم شریف ایران، دستور ویژه برای رسیدگی و رفع این مشکل صادر نمایید. که به دلیل عدم پیگیری و اقدام به موقع مسئولین ذیربط، تعطیلی، ورشکستگی و بیکاری کارگران بخش عظیمی از کارخانجات و کارگاه های تولیدی سراسر کشور و به تبع آن بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کشور عزیزمان را به دنبال داشته است. ایضاً نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی و با هدف تأمین منافع حاصل از آن دولت را موظف نموده بودند که صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی با رعایت کامل ضوابط و مقررات پیش بینی شده در قانون و با نهایت دقت و مراقبت لازم نسبت به امکان استیفای حقوق بیت المال و سرمایه گذاران داخلی اقدام نمایند. نظارت و کنترل فنی از طریق شاخص هایی مانند سطح تکنولوژی، نو بودن ماشین آلات، محاسبه ارزش واقعی ماشین آلات و تجهیزات، تعیین سهم صادارت، ارتقاء فن آوری تولیدات داخلی، اشتغال زایی، جلوگیری از اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری داخلی از مهمترین ویژگی های قانون یاد شده می باشد.

به نظر می رسد در فرآیند بررسی و صدور مجوز سرمایه گذاری برای شرکت های خارجی ثبت شده در ایران شرایط گفته شده به طور کامل رعایت نشده، همچنین تعهدات و تضمین دولت را در این خصوص افزایش داده و در مجموع چرخه تولید، اشتغال و ادامه فعالیت سرمایه گذاران داخلی مرتبط را با تعهد جدی مواجه نموده است.

جناب آقای رئیس جمهور محترم، ما امضا کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان ملت توانمند ایران اسلامی، ضمن تاکید بر اجرای کامل و جامع فرامین و فرمایشات معظم له در زمینه ممنوعیت واردات برای کالاهای دارای مشابه تولید داخل تقاضامندیم، به منظور جلوگیری از وارد آمدن لطمه به تولیدکنندگان داخلی، اعمال راهبردهای حمایت لازم از تولید و سرمایه گذاری مبتنی بر تولیدات داخلی و همچنین مرتفع شدن تخلفات احتمالی، رسیدگی به فرآیندها، تشریفات و رعایت مقررات قانونی در زمان صدور مجوز، منطبق نمودن آن با شرایط قانونی دستور ویژه صادر و از نتیجه اینجانبان را مطلع نمایند. (البته به جز خودروهای استاندارد)

توفیق روزافزون جنابعالی در ارایه خدمت هر چه بیشتر به نظام مقدس و الهی جمهوری اسلامی ایران و ملت عزیز را از درگاه ایزد منان خواستاریم.