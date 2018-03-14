استقرار ۲۲ پایگاه در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجات ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی که به مناسب اعلام برنامه‌های نوروز ۹۷ برگزار شد، اظهار کرد: طرح نوروزی از ۲۵ اسفندماه جاری آغاز و تا ١۵ فروردین سال ۹۷ با یک هزار و ۹۴۰ نفر روز نجات گر انجام می‌شود.

نجات افزود: طی این ایام ١٣ پایگاه ثابت، ٩ پایگاه موقت، یک پایگاه هوایی و یک پایگاه کوهستان توسط نیروهای هلال‌احمر برای خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی عبوری ایجاد می‌شود و همچنین یک تیم واکنش سریع با تجهیزات کامل آماده به خدمت خواهند بود.

وی بابیان اینکه در ایام نوروز هجدهمین طرح ملی ایمنی سلامت مسافران نوروزی اجرا می‌شود، تصریح کرد: در این طرح، ۷۶۸ نفر روز داوطلب به مسافران عبوری از استان خدمت‌رسانی می‌کنند.

پیگیری اختصاص بالگرد امدادی به هلال‌احمر استان

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در ادامه به پیگیری برای اختصاص بالگرد امدادی به هلال‌احمر استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه خراسان شمالی جزو استان‌های پرحادثه بشمار می‌رود ازاین‌رو اختصاص بالگرد ضرورت داد.

نجات اظهار کرد: همچنین در حال پیگیری برای اختصاص بالگرد به هلال‌احمر خراسان شمالی در ایام نورزی هستیم تا صورت وقوع حوادث احتمالی سریع‌تر خدمت‌رسانی کنیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر جمعیت هلال‌احمر خرید دو فروند بالگرد را در دست اقدام دارد که برای اختصاص دائمی یکی از این بالگردها به خراسان شمالی پیگیر هستیم.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی اعلام کرد: بالگرد امدادی هلال‌احمر از پنجم فروردین‌ماه سال ۹۷ در استان مستقر است تا صورت وقوع حادثه امدادرسانی کند.

آموزش همگانی طرح خادم

نجات در بخشی دیگر از سخنان خود به اجرای طرح خادم در استان اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های ما آموزش همگانی طرح خادم است و تلاش داریم با آموزش در تمام مناطق سطح شهر تاب‌آوری افراد را افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: همچنین همه‌ساله در قالب طرح دادرس به پنج هزار دانش‌آموز در ۱۵۰ مدرسه، آموزش‌های امداد و نجات ارائه می‌شود.