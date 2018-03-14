تیم فوتسال شهرداری شال به رقابتهای دسته ۳ کشور صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان استان قزوین، تیم شهرداری شال با کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر استان توانست به عنوان تنها نماینده استان قزوین به رقابت های دسته سه فوتسال کشور صعود کرد.

حسین باجیوند رئیس هیئت فوتبال استان در این باره گفت: پس از برگزاری هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتسال در استان، تیم شهرداری شال به رقابت های فوتسال دسته سه کشور صعود کرد.

وی افزود: تیم شهرداری شال با کسب ۲۰ امتیاز توانست قهرمان این مسابقات شود و به لیگ راه یابد.

باجیوند بیان کرد: تیم های استقلال شال و ستارگان اسفرورین نیز در لیگ برتر فوتسال استان قزوین توانستند در رده های دوم و سوم قرار گیرند.

رئیس هیئت فوتبال استان یادآورشد: تیم های الماس غرب آبگرم، شهدای زینبیه، استقلال شال، سپاکو، ستارگان اسفرورین، شهرداری شال، تاج بیدستان، مقاومت قزوین و ایثار آبیک در رقابت های لیگ برتر فوتسال استان قزوین حضور داشتند و بر اساس مقررات تنها یک تیم از این لیگ به رقابت های دسته سه فوتسال کشور صعود می کند.