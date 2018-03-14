دو کتاب محیط زیستی برای کودکان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، حسین دلشب مدیرکل محیط زیست استان بوشهر گفت: از سال ۹۵ طرحی برای حمایت و شناسایی گونه های حیوانی – گیاهی استان بوشهر با مشارکت سمن های محیط زیستی استان شروع کرده‌ایم که تا به حال ۲ کتاب با موضوعیت گونه های پرنده تالاب حله با مشارکت دو انجمن منتشر شده است. این روند درحال تداوم است و چندین کتاب دیگر از این مجموعه در حال طراحی و تدوین است.

غلامرضا فقیه معاون نظارت و پایش محیط طبیعی اداره کل محیط زیست بوشهر گفت: اهمیت توجه به تنوع زیستی و حیات وحش باید در اذهان کودکان ما نهادینه شود و چاپ این مجموعه از کتابها می تواند این اتفاق را رقم زند. از همین رو خواستیم که با مشارکت سمن های زیست محیطی استان بوشهر این اتفاق ارزشمند رخ بدهد.

خسرو درویشی رئیس اداره نظارت وپایش حیات وحش اداره کل نیز در این زمینه افزود: طی تعاملی که با دفتر مشارکتهای مردمی اداره کل به عمل آوردیم، طرح شاخص سازی گونه های حیوانی-گیاهی استان بوشهر را به تفکیک هر شهرستان انجام دادیم و در نهایت این پروژه با این دو کتاب به نتیجه رسیده است. دو گونه دراج و غاز پیشانی سفید کوچک که زیستگاهشان به طور خاص در تالاب حله می باشد، را دو انجمن حیات سبز لیان و انجمن سبزاندیشان زن نواندیش استان بوشهر طراحی کرده‌اند و توسط انتشارات هامون نو منتشر شده است.

زهرا مویدی نویسنده هر دو کتاب نیز در تحلیل این دو کتاب گفت: اهمیت توجه به خلاقیت کودکان می تواند امیدهای مان را برای آینده محیط زیست زنده نگه دارد و ازهمین رو باید خلاقیت و نوآوری را در درون کودکانمان حفظ کنیم و با تلاشهایی از این دست آن را بارور سازیم امیدوارم که این مجموعه به بهترین نحو اجرا شود.

رضا پرتوی سنگی نیز به عنوان دبیر شبکه استانی سمن های محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر از اجرای این پروژه استقبال نمود و اهمیت انتشار این کتب را برای کودکان گوشزد شد و ابراز امیدواری نمود که این مسیر تداوم داشته باشد.

در پایان جلسه از دو کتاب رونمایی شد و کتاب به حضار شرکت کننده تقدیم شد.