ناتو از مسکو خواست به سئوال لندن درباره جاسوس سابق روسیه پاسخ دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» امروز چهارشنبه از روسیه خواست تا گزارش کاملی از گاز سمّی استفاده شده علیه «سرگئی سکریپال» جاسوس سابق روسیه و دخترش را به انگلیس ارائه کند.

به دنبال گزارش انگلیس به ناتو در این باره، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بیانیه ای اعلام کرد: این سازمان نگرانی عمیق خود را در این خصوص اعلام می کند.

ناتو در این بیانیه ضمن حمایت از لندن بر لزوم ادامه تحقیقات در این باره تأکید کرده و از مسکو خواست تا به سئوال لندن در این باره پاسخ شفافی بدهد.

گفتنی است «ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه هفته جاری با ادعای اینکه روسیه «به احتمال بسیار» مسئول بیماری و شرایط جسمانی وخیم «سرگئی سکریپال» و دخترش به دلیل استفاده از یک ماده شیمیایی سمی است، به مقامات مسکو دو روز مهلت داده بود تا در این باره توضیح دهند.

وی همچنین تهدید کرد که احتمالاً تحریم هائی را نیز علیه مسکو به اجرا در می آورد.

این در حالیست که روسیه ادعاهای فاقد هر گونه سند و مدرک انگلیس در این خصوص را قویاً رد کرده است.