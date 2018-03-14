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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی:

مردم ماهی قرمز را با رعایت توصیه‌های دامپزشکی خریداری کنند

مردم ماهی قرمز را با رعایت توصیه‌های دامپزشکی خریداری کنند

تبریز- مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: مردم ماهی قرمز شب عید را با رعایت توصیه‌های بهداشتی دامپزشکی بخرند تا در برابر بیماری مصون بمانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بهداد اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید نوروز و به رسم سنت، مردم علاقمند به خرید ماهی قرمز می‌شوند که با رعایت توصیه‌های بهداشتی ساده، می‌توان از بروز بیماری های مشترک بین انسان و ماهی پیشگیری نمود.

وی تأکید کرد: شهروندان، ماهی قرمز را از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی و شهرداری خریداری کنند.

معاون سلامت دامپزشکی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه ماهی قرمز سالم، دارای ظاهر و تحرک مناسب و شنای متعادل (افقی، نه عمودی) است، گفت: از خرید ماهیانی که باله‌هایشان به صورت تاخورده و جمع شده باشند، خودداری کنید.

مهدی حامی افزود: همچنین از خرید ماهیانی که در اطراف دهان یا سطح بدن لکه‌های پنبه مانند داشته و نیز روی سطح بدن زخم یا لکه‌های سفید دارند، خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر ماهی بی قرار بوده و پیوسته بدن خود را به اطراف بمالد، چشم‌ها به صورت یک طرفه یا دو طرفه بیرون زده باشد و نیز پولک‌های ماهی ریخته شده باشد، از خرید آن صرف نظر کنید.

کد مطلب 4252180

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