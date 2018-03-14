تبریک نوروزی رئیس فدراسیون فوتبال به اهالی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج در پیامی که امروز به مناسبت فرارسیدن روزهای پایانی سال ۹۶ منتشر کرد آورده است:

در سال خاطره انگیز ۹۶، روزهای طلایی به ویترین پرزرق و برق افتخارات فوتبال کشورمان اضافه شد و فوتبال ایران، به سبب تلاش و پشتکار مردان نامی اش، در میدان های متعدد در سطح جهانی به میدان رفت و افتخارآفرید.

آوردگاه ۹۶ مملو از حلاوت صحنه های شیرینی بود که بی شک در آینده جزو خاطرات زیبای محبوب ترین ورزش جهان در میهن مان به ثبت خواهد رسید.

اینجانب وظیفه خود می دانم از زحمات کلیه اعضای جامعه فوتبال، در مسیر ثبت این افتخارات تقدیر و تشکر خود را را ابراز کنم. از مربیان دلسوزی که در راه تعلیم و تربیت شاگردان شان تلاش وصف ناپذیری داشتند؛

از بازیکنانی که با غیرت و تعصب آموزه های فنی و اخلاقی مربیان شان را در مستطیل سبز به منصه ظهور رساندند؛ از مدیرانی که به رغم همه محدودیت ها در جهت توسعه فوتبال گام برداشتند.

از مردم پرشور و همیشه همراه که صحنه های زیبایی را در حمایت از فوتبال رقم زدند، از رسانه های زحمتکش که در تلاش برای انعکاس رویدادها مثل همیشه صحت و دقت را در سرلوحه رویکرد خود قرار دادند و در نهایت از پیشکسوتان ارجمند که اسطوره های واقعی فوتبال و چراغ راه مان بوده، هستند و خواهند بود.

در این روزهای پایانی سال، یادی می کنیم از بزرگانی که در یک سال اخیر از جمع ما جدا شدند. جایشان سبز و یادشان گرامی باد. سال جدیدتان پرستاره.