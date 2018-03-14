بوشهر برای میزبانی از مهمانان نوروزی آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دهدار بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بحث شورای شهر و رسیدگی به مشکلات مردم از نظر و دیدگاه‌های سیاسی فراتر است و در این راستا همه با هر سلیقه جناحی و سیاسی باید برای توسعه و پیشرفت شهر تلاش کنند.

وی افزود: شهردار جدید بوشهر که از سوی اعضاء شورای شهر بعنوان منتخب انتخاب شده است دارای سوابق خوبی در زمینه های مختلف مورد نیاز شهرداری است و با پشتیبانی ما در این راه موفق خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر عنوان کرد: علیرغم اینکه برخی عملکرد این شورا را منفعل می‌دانند اما این شورا از ابتدای آغاز بکار خود کارهای متعددی را انجام داده و عملکرد مثبتی داشته است.

دهدار تصریح کرد: این شورا از ابتدای آغاز بکار خود ۶۹ جلسه و ۱۱۰ مصوبه داشته است که از جمله این طرح ها می‌توان به طرح تفضیلی تنگک‌ها که موجب توسعه این منطقه خواهد شد می‌توان اشاره کرد.

وی گفت: یکی دیگر از محلاتی که این شورا به آن توجه ویژه‌ای دارد، محلات قدیم بوشهر است که هویت این مردم نیز محسوب می‌شود.

دهدار در خصوص آمادکی شهر بوشهر برای میزبانی از مهمانان نوروزی بیان کرد: آماده‌سازی پارکینگ‌ها، جانمایی غرفه‌های فروش صنایع دستی در نقاط مختلف شهر، نظافت و رنگ‌آمیزی معابر از جمله کار های صورت گرفته است.

وی بیان کرد: همچنین جنگ‌های شبانه، قایق های موتوری و برنامه‌های مختلف فرهنگی دیگر برنامه ریزی شده است.