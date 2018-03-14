ایران نقش مهمی در خاورمیانه دارد/ برجام موفقیت بزرگ دیپلماتیک بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه دولت انگلیس، پس از انتصاب «راب مکِر» (Rob Macaire) به عنوان جایگزین «نیکلاس هاپتون» به عنوان سفیر لندن در ایران، وزیر خارجه انگلیس بیانیه ای در این خصوص صادر کرد.

«بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس نیز در بیانیه‌ ای به مناسبت تغییر سفیر لندن در تهران اعلام کرد: ایران نقش مهمی در خاورمیانه دارد؛ اما ضروری است که این کار را به نحوی سازنده انجام دهد. این چیزی است که من در سفر دسامبر سال گذشته ام به تهران آن را شفاف اعلام کردم.

در ادامه بیانیه صادره از سوی وزیر خارجه انگلیس در این باره آمده است: توافق هسته‌ ای ایران یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک و حاصل سال‌ ها دیپلماسی صبورانه و مستمر بوده است.

«بوریس جانسون» در ادامه ابزار امیدواری کرد سفیر جدید این کشور بتواند از تجربیات بین‌ المللی خود برای تعامل لندن و تهران استفاده کند.

این در حالیست که بر اساس اعلام وزارت خارجه انگلیس، «راب مکِر» قرار است از آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی عهده‌دار این سمت شود.