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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۰۰

آیت الله جنتی در اختتامیه اجلاس خبرگان:

باید درمسئله اشتغال و تولید کار بیشتری انجام شود

باید درمسئله اشتغال و تولید کار بیشتری انجام شود

رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: ما از مسئولین نظام انتظار زیادی داریم. در مسئله اشتغال و تولید باید کار بیشتری انجام شود چون ما راضی نیستیم افرادی بیکار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری عصر  امروز در اختتامیه اجلاسیه چهارم دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: مجلس خبرگان دغدغه های ارزش ها و اخلاق اسلامی و روحیه جهادگری را دارد. ما بر ولایت فقیه و مقام معظم رهبری حداکثر تاکید را داریم چون معتقدیم که ولایت فقیه، ستون جمهوری اسلامی است و همه چیز حول این ستون می چرخد.

وی افزود: انقلاب و نظام اسلامی تاکنون با ولایت فقیه با قدرت پیش رفته و الان هم نهضت خود را حفظ می کنیم و برای آینده هم مقام ولایت حاکم خواهد بود چون ولایت فقیه ولایت رسول الله است و پایان پذیر نیست.

آیت الله جنتی تصریح کرد: ما از مسئولین نظام انتظار زیادی داریم. در مسئله اشتغال و تولید باید کار بیشتری انجام شود چون ما راضی نیستیم افرادی بیکار باشند و سفره هایشان خالی باشد و برای عید، میوه و شیرینی نداشته باشند و عده ای از اموال همین مردم بیچاره برای خود آلاف و الوف جمع کنند و این مسئله قابل اغماض نیست.

وی با اشاره به حضور صبح فردای اعضای خبرگان در محضر رهبر انقلاب، گفت: اجلاسیه امروز، اجلاسیه خوبی بود و درباره هیئت اندیشه ورز هم رای گیری شد. امیدواریم که وظایف خود را به درستی انجام دهیم.

آیت الله جنتی با اشاره به مسئله حجاب، اظهار داشت: درباره حجاب هم مجددا می گویم این مسئله مهم و از مسلمات اسلام است که هم سنی و هم شیعه آن را قبول دارند و کسانی که در پی کنار گذاشتن حجاب هستند، ابتدا باید آنان را خواست و توضیح داد که دلیل تاکیدمان بر حجاب چیست و آنان را روشن کرد که بدانند موضوع چیست تا از کار نادرست خود پشیمان شوند و توبه کنند؛ اگر توبه نکردند، آن وقت با آنان برخورد شود.

رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: باید دل فقرا را در پایان سال شاد کرد؛ هر فردی می تواند کاری بکند باید انجام دهد. باید بدانیم در خانه فقرا چه خبر است و بفهمیم آیا آن چیزی که ما می‌خوریم آن ها هم می خورند یا خیر.

کد مطلب 4252193

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