باید درمسئله اشتغال و تولید کار بیشتری انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری عصر امروز در اختتامیه اجلاسیه چهارم دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: مجلس خبرگان دغدغه های ارزش ها و اخلاق اسلامی و روحیه جهادگری را دارد. ما بر ولایت فقیه و مقام معظم رهبری حداکثر تاکید را داریم چون معتقدیم که ولایت فقیه، ستون جمهوری اسلامی است و همه چیز حول این ستون می چرخد.

وی افزود: انقلاب و نظام اسلامی تاکنون با ولایت فقیه با قدرت پیش رفته و الان هم نهضت خود را حفظ می کنیم و برای آینده هم مقام ولایت حاکم خواهد بود چون ولایت فقیه ولایت رسول الله است و پایان پذیر نیست.

آیت الله جنتی تصریح کرد: ما از مسئولین نظام انتظار زیادی داریم. در مسئله اشتغال و تولید باید کار بیشتری انجام شود چون ما راضی نیستیم افرادی بیکار باشند و سفره هایشان خالی باشد و برای عید، میوه و شیرینی نداشته باشند و عده ای از اموال همین مردم بیچاره برای خود آلاف و الوف جمع کنند و این مسئله قابل اغماض نیست.

وی با اشاره به حضور صبح فردای اعضای خبرگان در محضر رهبر انقلاب، گفت: اجلاسیه امروز، اجلاسیه خوبی بود و درباره هیئت اندیشه ورز هم رای گیری شد. امیدواریم که وظایف خود را به درستی انجام دهیم.

آیت الله جنتی با اشاره به مسئله حجاب، اظهار داشت: درباره حجاب هم مجددا می گویم این مسئله مهم و از مسلمات اسلام است که هم سنی و هم شیعه آن را قبول دارند و کسانی که در پی کنار گذاشتن حجاب هستند، ابتدا باید آنان را خواست و توضیح داد که دلیل تاکیدمان بر حجاب چیست و آنان را روشن کرد که بدانند موضوع چیست تا از کار نادرست خود پشیمان شوند و توبه کنند؛ اگر توبه نکردند، آن وقت با آنان برخورد شود.

رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: باید دل فقرا را در پایان سال شاد کرد؛ هر فردی می تواند کاری بکند باید انجام دهد. باید بدانیم در خانه فقرا چه خبر است و بفهمیم آیا آن چیزی که ما می‌خوریم آن ها هم می خورند یا خیر.