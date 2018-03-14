بانک سرمایه قهرمان لیگ برتر والیبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار مرحله فینال رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور عصرامروز چهارشنبه در سالن آیت الله خاتمی بین تیم‌های خاتم اردکان و بانک سرمایه برگزار شد که این دیدار در نهایت با نتیجه سه بر یک به سود شاگردان مصطفی کارخانه به پایان رسید.

تیم بانک سرمایه با این پیروزی توانست عنوان قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور را به نام خود ثبت کند.

شاگردان مصطفی کارخانه این دیدار را با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۳، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۰ به سود خود پایان دادند تا به سومین قهرمانی خود رقابت های لیگ برتر را جشن بگیرند.