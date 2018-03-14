  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

با شکست خاتم اردکان؛

بانک سرمایه قهرمان لیگ برتر والیبال شد

بانک سرمایه قهرمان لیگ برتر والیبال شد

تیم والیبال بانک سرمایه موفق شد با کسب پیروزی در دومین دیدار فینال، عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر کشور را بار دیگر از آن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  دومین دیدار مرحله فینال رقابت های لیگ  برتر باشگاه های کشور عصرامروز چهارشنبه در سالن آیت الله خاتمی بین تیم‌های خاتم اردکان و بانک سرمایه برگزار شد که این دیدار در نهایت با نتیجه سه بر یک به سود شاگردان مصطفی کارخانه به پایان رسید.

تیم بانک سرمایه با این پیروزی توانست عنوان قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور را به نام خود ثبت کند.

 شاگردان مصطفی کارخانه این دیدار را با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۳، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۰ به سود خود پایان دادند تا به سومین قهرمانی خود رقابت های لیگ برتر را جشن بگیرند.

کد مطلب 4252198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه