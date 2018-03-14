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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۲۱

فرمانده انتظامی شاهرود :

چند قطعه شیء عتیقه در شاهرود کشف شد

چند قطعه شیء عتیقه در شاهرود کشف شد

شاهرود-فرمانده انتظامی شاهرود از کشف چند قطعه شیء عتیقه از خودروی پراید در این شهرستان خبر داد و گفت: راننده خودرو برای رسیدگی به تخلفات تحویل مراجع قضایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجا، سرهنگ سید مجتبی اشرفی با بیان اینکه مقداری قابل توجه عتیقه از یک دستگاه خودرو پراید در شاهرود کشف شد، تاکید کرد: این اقلام به همراه سکه های قدیمی مربوط به دوره اسلامی توسط ماموران پلیس مبارزه باموادمخدر شهرستان روز چهارشنبه کشف شدند.

وی افزود: پس از توقیف خودرو و دستگیری راننده وی جهت رسیدگی به بزه انتسابی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شاهرود گفت: خرید و فروش عتیقه بدون مجوز فعلی مغایر قانون محسوب شده و فرد خاطی باید در دستگاه قضا به اتهامات پاسخ دهد.

اشرفی از عزم جدی پلیس در برخورد با متخلفان حوزه میراث فرهنگی خبر داد.

کد مطلب 4252209

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