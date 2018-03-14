۱۳۲ هزار شغل باید سال ۹۷ در استان تهران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی بعد از ظهر چهارشنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در سال ٩٦ در این استان گفت: در این مدت تلاش کردیم امور استان طبق برنامه ای منظم پیش برود و در ١٣ سفر شهرستانی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مشترک با کمیته شهرستان های استان را برگزار کردیم.

وی افزود:در سال ٩٧ سفر به شهرستان های تهران، ری و شمیرانات را خواهیم داشت و در پایان ،برنامه ای منسجم منطبق بر سند چشم انداز و برنامه ششم برای استان تهیه می شود.

مقیمی با بیان اینکه از ابتدای سال ٩٧ برنامه های جدی تری در استان داریم تصریح کرد: امروز در دنیا استقلال سیاسی کشور کامل محقق شده است و حرف اول و آخر را مسئولان نظام می زنند و در مباحث فرهنگی نیز مستقل هستیم و هدف نهایی تحقق فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی است.

استاندار تهران در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه برای تحقق استقلال اقتصادی و اجتماعی کارهای باقیمانده زیادی باید انجام شود تصریح کرد: تداوم استقلال سیاسی و فرهنگی در استقلال اقتصادی گره خورده است و با اقتصاد پویا می توانیم دستاوردها را حفظ کنیم.

وی با تأکید بر اثرات مثبت اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان تهران عنوان کرد: از مهمترین مؤلفه های اقتصاد، نیروی انسانی است که باید مسیر برای حضور این مؤلفه در اقتصاد هموار شود و سرمایه گذاران و کارآفرینان به میدان بیایند.

مقیمی ادامه داد:امروز مهمترین دغدغه مقام معظم رهبری و مسئولان عالی نظام ، اشتغال جوانان است و مشکلات اقتصادی جوانان و خانواده ها اثرات خود را در موضوعات اجتماعی نشان می دهد.

استاندار تهران گفت:پتانسیل های موجود در استان با استفاده از روش های علمی و بهینه باید به ارزش افزوده تبدیل شود.

وی به موضوع کم آبی در کشور و استان تهران اشاره کرد و افزود: امروز در شرایطی که محدودیت در تأمین آب داریم باید بتوانیم اقتصاد را شکوفا کنیم و در کمبودها است که تفکر اقتصادی خود را نشان می دهد.

مقیمی در ادامه با اشاره به اینکه سال ٩٧ باید ١٣٢ هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد شود بیان کرد: این میزان فرصت شغلی در کارخانه ها،بخش های اقتصادی کوچک و بزرگ باید محقق شود و طرح های اقتصادی به نتیجه برسد.

استاندار تهران با تأکید بر اینکه مدیران استان به طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در زمان مشخص پاسخ دهند گفت: مسئولیت بیکاری ناشی از یک روز تاخیر در تعیین تکلیف طرح های سرمایه گذاری به عهده ما است و مدیران در محدوده زمانی پنج روز پاسخ متقاضیان سرمایه گذاری را بدهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت آسیب های اجتماعی طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسائل اخلاقی و فقر در استان اشاره کرد و افزود: همه مسئولان کشور از طرح هایی که آسیب های اجتماعی را کاهش دهد حمایت می کنند و در این بخش باید از علم روز،علما و اندیشمندان،حوزه های علمیه و اساتید علوم انسانی بهره مند شد.