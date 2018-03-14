حضور مدیر سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا در کمیسیون مشترک برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که «برایان هوک» (Brian Hook) مدیر سیاستگذاری این وزارتخانه قرار است در رأس هیأتی در نشست کمیسیون مشترک برجام در روز جمعه هفته جاری در شهر وین اتریش شرکت کند.

نشست مذکور قرار است جمعه با حضور نمایندگان دیگر طرف‌ های توافق هسته‌ای برگزار شود.

به دنبال عزل ناگهانی و توئیتری رکس تیلرسون وزیر خارجه پیشین آمریکا توسط ترامپ، برخی رسانه های خبری اعلام کردند که سرنوشت رایزنی کشورهای اروپائی که قرار است تا چند روز آینده درباره برجام با وزیر خارجه آمریکا برگزار شود و تا حدود ۸ هفته بعد یعنی موعد تأئید یا عدم تأئید پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ نتیجه آن را اعلام کنند؛ در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، چندی پیش یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا در حال برنامه ریزی برای برگزاری یک نشست مشترک در ماه مارس در شهر برلین هستند که محور آن، بحث و گفتگو پیرامون توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران (برجام) خواهد بود.