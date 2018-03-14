فرهنگیان کشور خواهان عدالت هستند

به گزارش خبرنگار مهر،اسفندیار چهاربند عصر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پروش آذربایجان غربی اظهارداشت: اگر فرهنگیان اعتراضی به وضعیت معیشت دارند این اعتراض ها به منظور رعایت عدالت بوده و زیاده خواهی نیست.

وی خاطرنشان کرد: نگاه خوبی به نظام تعلیم و تربیت در استان آدربایجان غربی وجود دارد.

چهاربند با اشاره به مسولیت سنگین مدیریت آموزش و پرورش در استان تصریح کرد: مدیرکل استان به عنوان حلقه اتصال برنامه های کلان بمدیریت کل، نقش اساسی دارد.

وی با تاکید بر رعایت عدالت، گفت: اساسا ما فرهنگیان مادی گرا نیستیم و اگر فرهنگیان مشکل معیشت را مطرح می کنند به قصد عدالت بوده و فزون خواهی نیست.

چهاربند اعزام معلم به مناطق صعب العبور و دور افتاده را مورد اشاره قرار داد و بر زیر پوشش قرار دادن دانش آموزان در تمام مناطق شهری و روستایی را خواستار شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آمار سطح زیر پوشش دانش آموزان، افزود: قبل از پیروزی انقلاب شاهد پوشش ۳۱ درصدی در مقطع متوسطه، ۸۴ درصد در مقطع راهنمایی بودیم که این ارقام هم اکنون به پوشش ۸۲ درصدی در مقطع متوسطه دوم، ۹۳ درصد پوشش در مقطع متوسط اول و ۹۸ درصد در مقطع ابتدایی رسیده است.

چهاربند با بیان اینکه در جامعه دو درصد آموزش پذیر نیستند، اذعان داشت: سرعت توسعه در این حوزه که تخصصی است به خوبی طی می کند.

وی یادآور شد: اگر پوشش ۹۸ درصدی را در کشور شاهد هستیم، این امر نشان از جاری بودن جریان تعلیم و تربیت در نقاط دور افتاده است.

چهاربند اعلام کرد: تلاش مدیران برای دسترسی دانش آموزان به آموزش حق مسلم بوده و در قانون به آن تاکید شده است.

وی افزود: اعتبارات استانها قابل توجه نیست ولی در زمینه نیروی انسانی حمایت های خواهیم داشت.