گنجینه ۳هزار جلدی غلامحسن اولاد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه چهارشنبه در کتابخانه رئیسی اردکانی شیراز برگزار شد، مدیر کل کتابخانه های عمومی فارس، گفت: پیش از این بزرگان که فوت می شدند، گنجینه گرانبهای آنان در دست دوم فروشی های کتاب از بین می رفت.

روح الله منوچهری کتاب های نویسندگان و دانشمندان را گنجینه های آنان برشمرد، افزود: این گنجینه ها تاریخ مکتوبی هستند که از ابتدای سال برنامه ریزی کردیم تا ۲ مجموعه را نگهداری کنیم که اولی گنجینه استاد طوفان و دومی مجموعه کتاب ها و گنجینه استاد اولاد بود.

وی از گردآوردن گنجینه کتاب های استاد اولاد خبرداد و افزود: آماده سازی این مجموعه ۲ هزار جلدی کمتر از ۲ ماه کار برد.

منوچهری با ابراز امیدواری به اینکه آماده سازی هزار جلد باقی مانده تا پایان فروردین ۹۷ به اتمام برسد، تصریح کرد: این مجموعه گرانبها با نام غلامحسن اولاد ثبت شده است و هر کس در هرجای کشور این کتاب ها را جستجو کند در می یابد که این مجموعه به نام استاد است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی فارس، اعلام کرد: تا زمانی که این کتابخانه به پا هست، نام استاد اولاد هم خواهد بود؛ بنابراین امیدواریم این کار سبب شود بقیه مجموعه ها را ساماندهی کنیم و در اختیار عمومی قرار دهیم.

منوچهری عنوان کرد: سعی ما بر این بوده که نام بزرگان این شهر را احیا کنیم و از این رو ۱۰ کتابخانه ای که امسال به بهره برداری رسید به نام بزرگان حوزه کتاب و کتابخوانی نامگذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد غلامحسن اولاد، شاعر و ادیب استان فارس، ابتدای فروردین ۹۶ چشم از جهان فروبست.