مراسم تشییع پیکر آیت الله شاه آبادی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر آیت الله نصرالله شاه آبادی از اساتید حوزه علمیه قم و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری عصر چهارشنبه از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع شد.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام سید حسن خمینی، آیت الله علوی بروجردی، سید مهدی صادقی استاندار قم، جمعی از اساتید حوزه و اعضای جامعه مدرسین در این مراسم حضور داشتند.

نماز میت بر پیکر آیت الله شاه آبادی توسط آیت الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید اقامه شد و سپس پیکر این عالم ربانی در جوار حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) در خاک آرام گرفت.

مراسم گرامیداشت مرحوم آیت الله شاه آبادی امشب در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.