مدیریت شهری نیازمند خلاقیت و ایده های جدید شهرداران است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی در جلسه مجمع شهرداران استان که روز چهارشنبه در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در سال آینده شاید از نظر مالی بازهم دچار تنگنا باشیم لذا شهرداران باید برای تامین منابع مالی جدید اندیشه و تدبیر کنند.

وی بیان کرد: برای داشتن شهری پویا و بانشاط باید شهرداران از خلاقیت و ابتکار لازم برخوردار باشند و بتوانند با ایده های جدید مدیریت شهری را انجام دهند.

مدیرکل امور شهری استانداری قزوین یادآورشد: شهرداران در ارائه بودجه باید همه ظرفیت ها و عملیاتی شدن طرح ها و تامین منابع را در نظر بگیرند تا در زمان اجرای دچار مشکلات مالی نشوند.

وی بیان کرد: در سال آینده نیز اتکا به درآمدهای دولتی توصیه نمی شود و باید با جذب سرمایه های بخش خصوصی و تعریف منابع جدید نسبت به مدیریت کارها اقدام کنید.

در این جلسه رضا طاهری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده و بیلان مالی اظهارداشت: این سازمان با تجربه اقتصادی خود آمادگی دارد کارهای عمرانی شهرداری ها را انجام دهد و از سود آن به اجرای طرح های عمرانی و تامین منابع مالی آنها کمک کند.

وی بیان کرد: شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین توانست بدیه های گذشته خود را پرداخت کند و امروز در صورت اجرای طرح توسعه در فضایی جدی قادر است به کیفی سازی خدمات خود بپردازد.

طاهری گفت: با اجرای طرح آبیاری تحت فشار، مدیریت پیست اسکی و برخی فعالیتهای بازرگانی توانستیم امور بین الملل خود را در سازمان همیاری ها راه اندازی کنیم و آمادگی داریم نسبت به فعالیت های صادراتی نیز اقدام کنیم.

هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین هم از برپایی نمایشگاه حمل و نقل در کشور ترکیه خبرداد و افزود: با ایجاد تسهیلات لازم از سوی کشور ترکیه و تامین بخش زیادی از هزینه ها آمادگی داریم با اعزام شهرداران به این نمایشگاه زمینه آشنایی انها با سیستم های حمل و نقل مدرن اروپا را مهیا کنیم.

وی اضافه کرد: در صورت اختصاص قطعه زمینی مناسب در مکانی مناسب و احداث مجموعه بزرگ نمایشگاهی می توانیم نیازهای آینده استان را پاسخگو باشیم.

پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین هم در خصوص تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی مشکلات شهرداری ها نکاتی را یادآورشد و گفت: از شهرداری ها انتظار می رود برای مناسب سازی معابر برای تردد راحت شهروندان و افزایش ساعات کار مراکز معاینه فنی خودروها در استان اقدام کنند.

ایرج بهزادپور مدیرکل مدیریت بحران استان نیز ضمن تشکر از همکاری صمیمانه شهرداران در کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه اظهارداشت: در ایام تعطیلات نوروزی شهرداران باید آماده تغییرات جوی باشند و با تعیین کشیک های نوروزی زمینه خدمات رسانی مستمر و شبانه روزی را فراهم کنند.