به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خالقیان عصر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی سپاه سمنان با بیان اینکه سه هزار نفر در قالب کاروان های اتوبوسی و ریلی از استان به اردوهای راهیان نور اعزام می‌شوند، ابراز داشت: پیش‌بینی می‌شود بیش از دو هزار نفر نیز از مردم با خودرو شخصی عازم مناطق عملیاتی شوند.

وی بابیان اینکه اعزام کاروان راهیان نور دانشجویی از ۱۷ لغایت ۲۶ اسفند ادامه خواهد داشت، افزود: دو اردوگاه شهید شوکت پور اندیمشک و شهید شاطری خرمشهر که مربوط به استان سمنان هستند پذیرای این کاروان ها خواهد بود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قائم استان سمنان بابیان اینکه تاکنون حدود دو هزار دانشجو از مناطق عملیاتی جنوب بازدید کردند، ابراز داشت: امکان اسکان مردم در مناطق عملیاتی فراهم‌شده است و سپاه استان در مناطق عملیاتی پذیرای پنج هزار نفر خواهد بود و از نظر تامین اسکان برای خودروهای شخصی مشکلی وجود ندارد.

خالقیان در ادامه تصریح کرد: سپاه قائم استان سمنان از ۲۷اسفند۹۶ لغایت ۱۰ فروردین‌ماه ۹۷ آماده میزبانی از هم استانی ها در دو اردوگاه شهید شوکت پور اندیمشک و شهید شاطری خرمشهر است و مردم می توانند با مراجعه به این پایگاه‌ها راهنمایی‌های لازم را دریافت و از مناطق بازدید کنند.

وی بابیان اینکه سپاه استان سمنان از امکانات خوبی برای پذیرایی از مردم در مناطق عملیاتی بهره‌مند است، افزود: نباید فراموش کنیم که اگر علیرغم جنگ های پیاپی در کشورهای همسایه اکنون در جزیره امن زندگی می کنیم مدیون خون شهدا هستیم و بنابراین باید آرمان های شهدا برای نسل جدید به درستی تبیین شود.