واکاوی ابعاد گوناگون انتصاب سفیر جدید انگلیس در تهران/«مکِر»کیست؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- مهدی ذوالفقاری: ساعاتی پیش رسانه های خبری اعلام کردند که «راب مکِر» (Rob Macaire) به عنوان سفیر جدید انگلیس در ایران منصوب شد. وی جایگزین «نیکلاس هاپتون» شده است.

«بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس نیز در بیانیه‌ ای به مناسبت تغییر سفیر لندن در تهران اعلام کرد: ایران نقش مهمی در خاورمیانه دارد؛ اما ضروری است که این کار را به نحوی سازنده انجام دهد. این چیزی است که من در سفر دسامبر سال گذشته ام به تهران آن را شفاف اعلام کردم.

در ادامه بیانیه صادره از سوی وزیر خارجه انگلیس در این باره آمده است: توافق هسته‌ ای ایران یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک و حاصل سال‌ ها دیپلماسی صبورانه و مستمر بوده است.

این رویداد اما؛ تنها چند روز پس از حادثه تعرض به سفارت ایران در انگلیس و اعتراض شدیداللحن تهران به تسامح پلیس این کشور در مقابله با تهاجم عوامل فرقه شیرازی به این مکان دیپلماتیک به انجام رسید.

سه سئوال مطرح در اذهان عمومی و خواص رسانه ای درباره این جایگزنی به شرح زیر می باشد:

۱- «راب مکِر» کیست و چه پیشینه‌ای دارد؟

* وی در سال ۱۹۸۷ به وزارت دفاع انگلیس پیوست و به موضوعاتی از قبیل حمایت از نیروهای ویژه و سیاست گذاریِ تأمینی پرداخت.

«مکِر» در سال ۱۹۹۰ به وزارت خارجه این کشور رفت و به عنوان سفیر در بخارست پایتخت کشور رومانی از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ به ایفای نقش دیپلماتیک مبادرت ورزید.

وی پس از بازگشت به لندن، درباره موضوعات مربوط به خاورمیانه کار کرد و در ادامه مأموریت های خود به عنوان مسئول امور خاورمیانه و مبارزه با تروریسم به ویژه تبعات حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر در واشنگتن از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ میلادی نقش آفرینی کرد.

«راب مکِر» در بازگشت از این سفر و پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، رئیس اداره مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه انگلیس شد و در ادامه در دهلی نو از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ مشاوره سیاسی سفارتخانه کشورش را عهده دار بود.

او فعالیت های دیپلماتیک و اقتصادی در کشورهای آفریقائی از قبیل نایروبی، کنیا وسومالی را نیز با عنوان «دیپلمات آرام» و کمک دهنده به تدوین قانون اساسی در کنیا در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

۲- «نیکلاس هاپتون» که بود و چه سوابقی داشت؟

* «نیکلاس هاپتون» پیش از انتصاب در ایران، سفیر سابق این کشور در یمن و قطر بود و پیش از پیوستن به وزارت خارجه انگلیس در سال ۱۹۸۹ هم در سمت‌ های گوناگونی فعالیت داشت. وی در دولت انگلیس تصدی هائی در ارتباط با امور امنیت ملی را برعهده اشت و از این رو به عنوان یک نیروی امنیتی شناخته می شد.

وی پس از بازگشایی سفارتخانه‌های انگلیس و ایران از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۵ مصادف با ۱۰ دی ماه ۱۳۹۴، کاردار جدید لندن در تهران شد.

فعالیت ها و اظهارنظرهای وی درباره «تحریم‌های ایران؛ تنها راه برای مجبور کردن تهران به حضور پشت میز مذاکرات هسته‌ ای» در سال ۲۰۱۰، «درخواست وی از دولت برزیل برای رأی مثبت به تحریم‌ های جدید شورای امنیت علیه ایران» درمارس سال ۲۰۱۰، رایزنی با برخی کشورها در حوزه های مختلف درباره ایران و ... وی را به یک عنصر امنیتی نشان دار مبدل کرد.

۳- چرا «راب مکِر» به عنوان جایگزین «نیکلاس هاپتون» منصوب شده است؟

بررسی سوابق فوق درباره این دو نفر، به وضوح نشان دهنده واقعیت های زیر است:

* هاپتون یک عنصر امنیتی نشان دار بود؛ اما «راب مکر» یک دیپلمات با پیشینه ای نسبتاً مبهم است که امور ویژه وی در کنیا و سومالی حکایت از بسترسازی نرم برای تغییر ساختار سیاسی دارد.

* بر این اساس، جانشینی «مکر» به جای «هاپتون» حکایت از کار ویژه «نفوذ نرم» به جای یک عنصر امنیتی محرز دارد.

* «راب مکر» برخلاف «نیکلاس هاپتون» که بیشتر امنیتی بود، سابقه آشکار نظامی و تا اندازه ای سابقه اقتصادی دارد و لندن با توجه به هجوم فرانسه به بازار ایران در دوران پسابرجام، قصد دارد از رقابت با پاریس در این حوزه نیز عقب نماند.