افزایش ۱۰ درصدی بهای ارائه خدمات بهشت رضا در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مهدوی دامغانی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شهرداری مشهد برگزار شد، اظهار کرد: سازمان فردوس‌ها متکلف یک امر شرعی و یک عبادت است بنابراین شأن کار افرادی که در آرامستان‌ها فعالیت می‌کنند بسیار بالا است و در همین راستا پیگیر تصویب طرحی هستیم تا بتوانیم سختی کار آنها را جبران کنیم.

وی افزود: توسعه سالن معراج که هم اکنون پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی دارد از اولویت های ما برای سال آینده خواهد بود.یکی از عوامل استقبال کم شهروندان ازبهشت رضوان عدم وجود راه دسترسی مناسب است که به همین سبب توسعه و تعریض راه های دسترسی به این مکان در دستور کار قرار دارد.تخفیفاتی در حدود ۴۰درصدی نیز برای تشویق شهروندان برای دفن اموات خود در این آرامستان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد بیان کرد: بالغ بر ۳۰درصد متوفیان ما از دو بیمارستان بزرگ قائم وامام رضا (ع) به بهشت رضا منتقل می شوند از همین رو به منظور رفاه بیشتر شهروندان در تلاشیم دراین بیمارستان ها غسالخانه ایجاد کنیم.

مهدوی بیان کرد: آمار متوفیان سال گذشته ۱۹ هزار و ۸۳۶ نفر بود که حدود ۱۱هزار نفرآن در بهشت رضا و۲۲۱ نفر آن در بهشت تازه تاسیس رضوان به خاک سپرده شده اند و بقیه نیز در سایرآرامستان های شهر نظیر بهشت جوادالائمه، خواجه ربیع، حرم مطهر، بهشت بحر آباد و بهشت خواجه ابا صلت دفن شده اند

وی مهم ترین علل فوت در سال گذشته را بیماری های سیستم گردش خون ، اختلالات بعد از تولد، سرطان، بیماریهای تنفسی عفونی و تصادفات برشمرد و گفت: سنین بین ۸۰ تا ۸۴ سال بیشترین گروه سنی از نظر تعداد متوفی بوده و میانگین طول عمر برای بانوان ۷ تا ۸ سال بیشتر از مردان بوده است.

مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد تصریح کرد: در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ خدمات عمومی آرامستان بهشت رضا(ع) با ۱۰ درصد افزایش ۸۸۸ هزار تومان و خدمات اختصاصی با ۸درصد افزایش یک میلیون و ۴۷۶ هزار تومان خواهد رسید که برای قبور دو طبقه تخفیفی در بخش خدمات در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وجود ۱۰ آرامستان متروکه در محدوده مشهد اشاره کرد که کاملا محصور شده اند و سازمان فردوس‌ها حفاظت فیزیکی آن را تا زمان سپری شدن مدت زمان شرعی برعهده دارد و پس از سپری شدن این مدت دراختیار مناطق قرار داده خواهند شد تا براساس مصوبات قانونی برای ایجاد پارک و فضای سبز اقدام شود.

مهدوی همچنین از اجرای برنامه نوروز با شهدا در ایام سال جدید خبر داد.