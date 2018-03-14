شیرازی ها راه وفرهنگ هدیه کتاب رااز نو آغازکنند/انتقاد از شمارگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خالصی شامگاه چهارشنبه در آیین رونمایی و مراسم افتتاح بخش ویژه استاد غلامحسن اولاد در کتابخانه عمومی رئیسی اردکانی در عین حال از شمارگان ۵۰۰ و یا هزار جلدی کتاب را به نسبت جمعیت کشور، نشان از عمق فاجعه دانست و بر این باور است که باید فرهنگ وقف کتاب در جامعه روی دهد.

وی که در جمع خانواده استاد غلامحسن اولاد سخن می گفت، خطاب به مسئولان فرهنگی گفت: امروز فضای دوری از کتاب در جامعه ایجاد شده است و وظیفه ماست که جوانان را به سمت کتاب ببریم.

وی با اشاره به اینکه بزرگان تا زنده هستند مطالب خود را به شکل کارگاه های یک ساعته برای جوانان مستعد این شهر بیان کنند، اظهار کرد: گعده های علمی در شیراز باعث ایجاد کتاب های مهم علمی در قرن چهارم شد و در زمانی که در بسیاری نقاط کتابی وجود نداشت در شیراز کتاب وجود دارد.

خالصی با اشاره به خاطره از ابن بطوطه که می گوید «به رفتم شیراز و به حرم حضرت شاهچراغ (ع) رفتم و آنجا به قرآن خوانی پرداختند و در هیچ جایی جهان صدایی زیباتر از صدای شیرازی ها نشنیدم.»، عنوان کرد: امروز نیاز شیراز به شناسایی جایگاه خودش در حوزه علمی و ادبی در جامعه بسیار حس می شود.

وی با اشاره به اینکه جایگاه علمی شیراز، در دوره رنسانس جایگاه بزرگی بوده، افزود: کتابخانه های تخصصی در خانه نویسندگان ما وجود دارد و محبوس شده است و متاسفانه بچه های ما با کتاب مانوس نیستند که این یک عیب بزرگ است.

خالصی بر لزوم توجه به وقف فرهنگی در شیراز تاکید کرد و وقف کتاب را در خانواده های فرهنگی مورد توجه قرار داد و افزود: این موضوع به حدی است که حتی در وصیت نامه ها قرار گیرد چرا که وقف کتاب و رونق کتاب و کتابخوانی به ترویج آشتی با کتاب کمک می کند.

این شاعر و پژوهشگر با اشاره به اینکه فضای مجازی جای کتاب را نمی گیرد چرا که صحت و سقم مطالب فضای مجازی مثل کتاب نیست، ادامه داد: باید راه و روش چگونه کتابخوانی و چگونه با کتاب بودن را باید بیاموزیم و کتاب بخوانیم.

این فعال فرهنگی، تیراژ ۵۰۰ و یا یک هزار جلدی هر کتاب را به نسبت جمعیت ۸۰ میلیون کشور، نشان از عمق فاجعه دانست و افزود: تمدن ایرانی ۵ هزار سال عمر و تمدن اسلامی یک هزار و ۵۰۰ سال عمر دارد و باید گفت تمدن اسلامی، مرهون تمدن ایرانی است چرا که ۹۰ درصد نویسندگان، فلاسفه و شعرای عرب ایرانی هستند.

خالصی با اشاره به اینکه امروز آثار و یاد استاد اولاد ماندگار شد و این سیره و سنت وقف کتاب به کتابخانه ها باید از این شهر آغاز شود، افزود: باید فضایی شکل بگیرد تا دانشمندان ما بدانند بعد از خودشان کتاب های آنان به دست علاقمندان می رسد.