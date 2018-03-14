مراسم یادبود مرحوم دکتر خدادوست پنج شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران در اطلاعیه ای آورده است؛ وی از خیل بزرگانی بود که خواب از چشم خویش دریغ می دارند تا چشمانی، بهتر و زیباتر ببینند.

جامعه چشم پزشکی ایران، ضایعه فقدان آن استاد ارجمند را که خدمات ارزشمندش چون مشعلی نورانی، سالیان طولانی روشنگر راه پژوهشگران خواهد بود، به همکاران و تمامی بازماندگان تسلیت عرض کرده و از درگاه پروردگار، علو درجات آن مرحوم را مسالت می نماید.

به همین مناسبت مجلس یادبودی روز پنج شنبه ۲۴ اسفند ۹۶ از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ از طرف هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران و شاگردان و دوستداران ایشان در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می شود. از همه همکاران و دوستداران و ارادتمندان ایشان دعوت می کنیم در این مراسم شرکت فرمایند.