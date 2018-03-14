کشف محموله تریاک از قاچاقچیان زن در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مهدی خدابخشی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ماموران اداره عملیات ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر مطلع شدند یک متهم زن در حال انتقال یک محموله سنگین مواد مخدر به وسیله یک دستگاه خودروی سواری است.

وی افزود: پس از به دست آمدن این اطلاعات ماموران بلافاصله وارد عمل شدند و خودروی مورد نظر را در جاده مشهد به قوچان شناسایی و آن را متوقف کردند.

خدابخشی بیان کرد: ماموران در بازرسی از خودروی متهم ۱۵۲‌کیلو تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.

سرپرست دادسرای انقلاب تصریح کرد : ماموران سپس به سراغ مخفیگاه وی در بلوار شاهنامه رفتند که پس از ورود به محل و بازرسی آن مقدار ۴۱ کیلو تریاک و ۲کیلوگرم حشیش را کشف کردند و یک متهم زن دیگر نیز دستگیر شد.