به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام بهرامی خوشکار نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان در سخنانی با اشاره به اصول تحکیم خانواده بیان داشت: رعایت اصول خانواده از سفارشات مهم قرآن کریم و پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) است و از طرفی یکی از مسائلی که به انقلاب و ارزش‌های انقلاب ضربه می‌زند، این است که ارزش‌های خانواده کمرنگ شود.

بهرامی خوشکار افزود: یکی از مراکز که در تقویت و بالندگی خانواده و همین طور در نقصان و تضعیف خانواده می تواند تاثیر عمیقی داشته باشد، رسانه‌ها هستند که در این میان نقش تلویزیون و صدا وسیما، از همه بیشتر است و جا دارد که برنامه سازان تلویزیون، در تدوین برنامه های خود دقت بیشتری کنند.

این عضو خبرگان تصریح کرد: ما اذعان داریم که برنامه های شاد و تفریحی لازم است و در تقویت آنها هم باید کوشید ولی این برنامه ها نباید حاوی مسائلی باشند که به استحکام خانواده ضربه بزند، در این برنامه ها لازم است که از اختلاط بی رویه نامحرمان با یکدیگر پرهیز شود و گفتگوهای بین طرفین، آنچنان نباشد که شائبه سستی خانواده را به دنبال داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد:‌ نباید در این برنامه ها الگوی جوانان دختر و پسر اشخاصی معرفی شوند که خود دچار مشکلات خانوادگی عدیده هستند و بطور صریح بیان می‌کنند به امور خانواده علاقه ندارند.