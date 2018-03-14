اجرای طرح آرامش بهاری در ۱۰ بقعه متبرکه قوچان

حجت الاسلام جعفر مهدوی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد : طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه امامزاده ابراهیم (ع) ، امامزاده جلیل (ع)، حسین و طلحه (ع) روستای نوروزی، خوشه امام روستای یزدان آباد، جعفر (ع) روستای فرخان، امامزاده محمود (ع) روستای رهورد، امامزاده اسماعیل (ع) روستای جرتوده ، آرامگاه آیت الله آقا نجفی قوچانی، بقعه بابا حجی روستای یدک و امامزاده حسن روستای برج اجرا می شود.

وی افزود : این طرح از ۲۸ اسفند ماه تا ۱۴ فروردین در بقاع متبرکه استان برگزار می شود که مهم ترین برنامه های آن شامل برگزاری نماز جماعت، مراسم تحویل سال به صورت ویژه، پاسخگویی به مسائل شرعی، برگزاری ادعیه و اجرای برنامه هایی به مناسبت های فرهنگی وهنری درطول ایام نوروز است.

رئیس اداره اوقاف قوچان به اجرای ویژه برنامه هایی دو میقات الرضا اشاره کرد و گفت: برپایی خیمه های معرفت با حضور روحانیون و مبلغین اعزامی، برپایی نمایشگاه محصولات فرهنگی، غرفه های اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، غرفه عفاف و حجاب ، دفتر مشاوره، ایستگاه وقف ، سخنرانی ، اسکان زائران و توزیع ۴۰ هزار بطری آب بسته بندی شده از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

مهدوی خواه به وجود ۱۹ روحانی در ویژه برنامه طرح آرامش بهاری اشاره و بیان کرد : از این تعداد دو نفر روحانی مستقر در بقاع متبرکه، پنج روحانی اعزامی از استان هستند.