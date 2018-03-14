کسی علاقه ای به توافق با آمریکا تازمانی که ترامپ هست، نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با خبرنگار پاکستانی با بیان اینکه تا زمانی که ترامپ در ایالات متحده بر سر کار باشد فکر نمی کنم کسی علاقه داشته باشد تا با ایالات متحده به توافقی برسد، گفت: هر توافقی که قرار باشد در یک بازه زمانی چهار تا هشت ساله مورد تخطی قرار گیرد، فایده ای نخواهد داشت و فهم این موضوع برای ایالات متحده مهم است.

وی افزود: اعتقاد دارم آنچه سبب شده تا ایالات متحده توافق هسته ای را علی رغم قول ترامپ قبل از رسیدن به ریاست جمهوری پاره نکند، این است که اگر به چنین عملی دست بزند به انزوا کشیده خواهد شد چرا که این یک توافق چندجانبه است که به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده است.

ظریف خاطرنشان کرد: برجام یک سند شورای امنیت سازمان ملل به شمار می رود و اگر ایالات متحده از آن خارج شود، آنها از آنچه خود پیشنهاد داده اند تخطی خواهند کرد.