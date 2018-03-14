آمادگی ۲۱۰ کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، قربان احمدی بعدازظهر امروز درجلسه ستاد نوروزی که در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد با اشاره به اینکه ۲۱۰ کلاس درس در رودسر تدارک دیده شده، گفت: تمامی این کلاسها از نوع درجه الف و ب و دارای امکانات تلویزیون، فرش، یخچال است.

به گفته وی اسکان و پذیرایی مسافران به دوصورت اینترنتی وحضوری صورت می گیرد.

وی افزود :پذیرش مسافران نوروزی از ۲۸ اسفند تا ۱۳ فروردین سال آتی خواهد بود.

رئیس آموزش و پرورش رودسر خاطر نشان کرد: در نوروز ۹۶ پذیرای ۱۵ هزار مسافر درطول ایام تعطیلات در مدارس بودیم که این تعداد در مقایسه با سال قبل ۲۰درصد افزایش داشت.

احمدی اظهار داشت: با امکانات ایجاد شده امسال پذیرای ۱۷ هزار مسافر نوروزی هستیم.

وی ادامه داد: بابد شرایط و امکاناتی بوجود آید تا ماندگاری مسافران درشهر را داشته باشیم و از این فرصت ها باید در همه حوزه ها برای رشد استفاده کرد.

رئیس آموزش و پرورش چابکسر نیز دراین نشست گفت: بخش چابکسر با ۱۶ مدرسه در قالب ۹۰ کلاس درس باهمه امکانات آماده پذیرایی ازمهمانان نوروزی است.

محمودی افزود: لازم است که سایر دستگاه ها برای پایداری مسافران همکاری لازم رابعمل آورند و مسافران را به مناطق گردشگری هدایت کنند.

همچنین رئیس آموزش وپرورش کلاچای گفت: دربخش کلاچای ۶۵ کلاس در ۱۰مکان آمادگی پذیرایی از مسافران است.