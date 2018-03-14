  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۲۹

سناتور روس:

غرب پروژه خروج روسیه از شورای امنیت را شروع کرده است

غرب پروژه خروج روسیه از شورای امنیت را شروع کرده است

معاون کمیته اقتصادی شورای روسیه اعلام کرد که کشورهای غربی عملیات قدرتمندی را برای خارج کردن روسیه از شورای امنیت سازمان ملل کلید زده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی کالاشنیکوف» معاون کمیته اقتصادی شورای روسیه اظهار داشت که غرب عملیات قدرتمندی را برای خروج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرده و این اقدامات در تمام سطوح در حال انجام است.

کالاشنیکوف گفت: شوروی بعد از جنگ جهانی دوم عضو این شورا شد. در حال حاضر روسیه یک بازیگر بسیار اذیت کننده برای کشورهای غربی است و تمام حملات علیه کشور ما به این دلیل است.

وی افزود: کشورهای غربی سعی خواهند کرد این سناریوی اولیه را اجرا کنند و در نهایت همه ی کشورها تحت این اصلاح سازمان قرار خواهند گرفت.

گفتنی است که امروز «ترزا می» نخست وزیر انگلیس خواستار اقدام بین المللی علیه روسیه توسط شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با پرونده اسکرپال شد.

کد مطلب 4252253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه