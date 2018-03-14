غرب پروژه خروج روسیه از شورای امنیت را شروع کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی کالاشنیکوف» معاون کمیته اقتصادی شورای روسیه اظهار داشت که غرب عملیات قدرتمندی را برای خروج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرده و این اقدامات در تمام سطوح در حال انجام است.

کالاشنیکوف گفت: شوروی بعد از جنگ جهانی دوم عضو این شورا شد. در حال حاضر روسیه یک بازیگر بسیار اذیت کننده برای کشورهای غربی است و تمام حملات علیه کشور ما به این دلیل است.

وی افزود: کشورهای غربی سعی خواهند کرد این سناریوی اولیه را اجرا کنند و در نهایت همه ی کشورها تحت این اصلاح سازمان قرار خواهند گرفت.

گفتنی است که امروز «ترزا می» نخست وزیر انگلیس خواستار اقدام بین المللی علیه روسیه توسط شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با پرونده اسکرپال شد.