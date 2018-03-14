اختلاس چندین میلیاردی حمید بقایی/تصرف غیرقانونی دراموال دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه آخرین نشست شورای معاونان در سال جاری با حضور در جمع خبرنگاران به بیان توضیحاتی در رابطه با اجرای حکم حمید بقایی پرداخت و با تشریح عناوین اتهامات وی مطابق با کیفرخواست اظهار کرد: اختلاس به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان، اختلاس ۳ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۰۰ یورو، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی که در این بخش دادگاه تجدید نظر برائت داده است، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی،۱۸۴۲ قطعه نیم سکه، ۱۵ سکه دو و نیم و مبالغی وجوه نقدی که در این بخش دادگاه تجدیدنظر تایید کرده است.

وی در ادامه بیان عناوین اتهامی این متهم گفت: تبانی در انجام معاملات دولتی از طریق عقد قراردها که در این بخش دادگاه تجدید نظر نقص گرفته که به دادگاه برگشته است تا رفع نقص شود.

دادستان تهران ادامه داد: همچنین تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ ۱۰ میلیارد و اختلاس ۳۰۰ میلیون تومانی از صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر نیز تایید شده است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: مطابق کیفرخواست در مورد ممانعت از انجام وظایف سازمان بازرسی کل کشور به شش ماه حبس محکوم که تایید شده است. همچنین چند مورد هم حمل لوازمی چون شوکر برقی و امثالهم بوده که دادگاه تجدیدنظر آن را نپذیرفته و به ضبط این اقلام رای و اتهام را برائت داده است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: طبق قانون مجازات اسلامی، وقتی دادگاه فردی را به مجازات‌های متعدد محکوم کند، حکم اشد اجرا می‌شود که در مورد ایشان ۱۵ سال حبس است که از آنجایی که تایید شده بود روز گذشته اجرا شد.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های ناآرامی‌های دی ماه و خیابان پاسداران تهران با قدررانی از پلیس و دستگاه‌های امنیتی افزود: در رابطه با بحث آشوب‌های دی ماه تا امروز ۱۷۵ فقره کیفرخواست و ۱۸ فقره حکم صادر شده است،باقی نیز در نوبت رسیدگی است.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: در مورد آشوب‌های خیابان پاسداران ۲۰ فقره کیفرخواست صادر و از تمام متهمان تحقیق شده است.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری صدور کیفرخواست‌ها به پایان برسد.

وی خاطرنشان کرد: محاکمه راننده اتوبوس انجام شده و نوبت بعدی در هفته آینده خواهد بود و امیدواریم دادگاه کیفری استان بتواند تا قبل از پایان سال جاری رای را صادر کند.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در این زمینه همکاری خوبی داشتند، گفت: باید قدرشناس مردمی باشیم که با هوشیاری صف خود را از آشوبگران جدا کردند که این نشان می‌دهد مردم ما همان طور که در ۲۲ بهمن فریاد حمایت از انقلاب سر دادند، در حمایت از سایر بخش‌ها هم مردم با بصیرتی هستند.

وی در ادامه در رابطه با اقدامات صورت گرفته در حوزه آسیب‌های اجتماعی و برخورد با برخی ساختارشکنی‌ها افزود: امسال در بخش آسیب‌های اجتماعی جلسات زیادی در دادستانی تهران برگزار شد.

دادستان تهران با بیان اینکه در بخش مسائل اجتماعی با یکسری ساختارشکنی‌هایی مواجه بودیم، بر برخورد با هرگونه ساختارشکنی تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی ساختارشکنی را حتما نظارت خواهد کرد، کمااینکه در موردی که اخیرا در برخی معابر انجام شد با سرعت عمل اقدامات لازم صورت گرفت.

وی بیان داشت: معتقدیم مردم در این بخش می‌توانند با استناد به اصل هشتم قانون امر به معروف و نهی از منکر مشارکت بیشتری داشته باشند و حضور مردم در این بخش و مباحث فرهنگی موثر خواهد بود؛ اما در مورد کسانی که ساختارشکنی می‌کنند حتما دستگاه قضایی و دادستانی تهران رسیدگی جدی خواهد کرد، کمااینکه در یک مورد حکم صادر شد.



جعفری دولت آبادی در پایان با اشاره به برقراری کشیک در دادستانی تهران طی ایام نوروز تصریح کرد: در سال جاری یکی از کارهای خوبی که انجام شد سرکشی به حوزه‌های اجتماعی و سطح شهر و اماکن خدماتی در راستای حفظ حقوق عامه بود که این مقوله در سال آینده تداوم خواهد داشت.