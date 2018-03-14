رأی اعتماد مجدد به سه وزیر، حکایت از نگاه کارشناسی نمایندگان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، امروز(چهارشنبه ۲۳ اسفند) با انتشار بیانیه ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد مجدد به سه وزیر کابینه دولت دوازدهم قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده است: رأی نمایندگان ملت به ادامه وزارت وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی حکایت از نگاه کارشناسی نمایندگان محترم مجلس دارد و همین نگاه فارغ از جناح بندی‌های سیاسی باعث تداوم خدمت شایسته تر اعضای دولت می‌شود.



معاون امور مجلس رئیس جمهور افزوده است: با توجه به در پیش بودن سال نو و تعطیلات نوروزی، رأی اعتماد مجدد به سه وزیر اقتصادی و اجتماعی دولت، ثبات و آرامش جامعه، به ویژه فضای کسب و کار را تقویت می‌کند و به همین دلیل باید از تدبیر نمایندگان محترم ملت قدردانی کرد.



در بخشی از این بیانیه آمده است: سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص حق نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی است و استفاده از این حق و دخالت ندادن مسائل سیاسی و جناحی در امور نظارتی که شاهد آن بودیم موجب بهبود امور و فراهم شدن بسترهای لازم برای پاسخگویی وزیران و حل مشکلات مردم می شود.



امیری در این بیانیه از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ویژه رئیس، نواب رئیس، اعضای هیات رئیسه، اعضای کمیسیون های تخصصی مربوطه و موافقان و مخالفان استیضاح قدردانی کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در شرایط حساس کنونی با رأی اعتماد مجدد خود به سه وزیر، مانع از بروز مشکلات احتمالی برای سه وزارتخانه مذکور در ایام پایانی سال شد که وظیفه خود می‌دانم از همه این عزیزان اعم از موافقان و مخالفان استیضاح سپاسگزاری کنم.



معاون رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که رأی اعتماد مجدد به وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باعث تقویت تعامل و همدلی میان دولت و مجلس و ارتقاء سطح تعاملات شود.



وی گفت: اگر تعامل و همدلی موجود میان دولت و مجلس تقویت شود، بسیاری از مشکلات کشور به آسانی قابل حل است.