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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۳۰

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:

فعالیت در حوزه ایثار و شهادت سرمایه گذاری برای نسل آینده است

فعالیت در حوزه ایثار و شهادت سرمایه گذاری برای نسل آینده است

مشهد- رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: فعالیت های فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت سرمایه گذاری برای نسل های آینده است.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علی مظفری ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی که در مجتمع قضایی ولایت برگزار شد اظهار کرد: عزت و عظمت امروز کشور را مدیون این برکات و خون مقدس شهیدان هستیم و جوانان امروز نشان دادند که می توانند ادامه دهندگان خوبی برای آرمان های شهیدان باشند.

وی افزود: حضور یادگاران ۸ سال دفاع مقدس در دستگاه قضایی استان فرصت مغتنمی برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهیدان و تلاش برای ادامه راه آنان است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: فعالیت های فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت سرمایه گذاری برای نسل های آینده و در راستای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

مظفری با اشاره به خدمات ارائه شده توسط دستگاه قضایی به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران خاطر نشان کرد: مجموعه قضایی ارائه خدمات مطلوب به خانواده شهدا را از افتخارات خود می داند و حمایت های حقوقی و قضایی در کنار ارائه مشاوره رایگان به این عزیزان در آینده نیز استمرار خواهد یافت.

کد مطلب 4252257

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