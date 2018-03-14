۱۰ سالن سینمایی جدید در خراسان رضوی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جوادحسینی بعدازظهر چهارشنبه در افتتاحیه پردیس سینمایی گلشن مشهد اظهار کرد: خوشبختانه در سال های گذشته استقبال از نمایش آثار هنری خوب بوده به صورتی که ۲۵ میلیون نفر سال ۹۵ در مشهد سینما رفته اند.

وی افزود: خوشحالم سیاستی را که دولت برای مشارکت بخش خصوصی تدارک دیده در بخش فرهنگی نیز تاثیر گذاری خود را نشان می دهد و علاوه بر دولت بخش عمومی هم کمک کننده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: خوشحالیم امروز بعد از یک دوره به حاشیه رانده شدن سینما به دلایل مختلف، مردم دوباره به سینما ها آمدند چراکه ابزار هنر برای ما خیلی حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: ما باید هنر را در جمعیت به نمایش بگذاریم و نمود اصلی آن سینما و تئاتر است. تلاش ما این است که ساختارهای زیر بنایی و سخت افزاری این بخش را افزایش دهیم.

حسینی تاکید کرد: تعداد صندلی های سینما خراسان رضوی از پنج هزار و ۱۳۷ صندلی به ۷ هزار صندلی رسیده است. همچنین ۱۰ سالن سینمایی هم علاوه بر سالن هایی که اخیرا افتتاح شدند در حال ساخت هستند تا ما بتوانیم از ظرفیت سینما و هنر برای پیوند گسست های خود استفاده کنیم.

وی با اشاره به طرح تعاملات گرم که در استانداری خراسان رضوی ایجاد شده است ابراز کرد: بخشی از طرح این است که اگر در یکی از مکان های فرهنگی افراد با خانواده خود حضور پیدا کنند از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار می شوند.