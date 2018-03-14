اقدامات تحریک آمیز انگلیس به خاطر انتخابات ریاست جمهوری روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «والنتینو ماتوینکو» سخنگوی شورای روسیه، اقدامات انگلیس در چند روز گذشته را به عنوان یک اقدام تحریک آمیز پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه دانست.

ماتوینکو گفت: واضح است که این یک اقدام تحریک آمیز و بی شرمانه با یک سناریوی ضعیف نوشته شده است و به دلیل نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری روسیه و با هدف ارائه یک تصویر منفی از روسیه به جامعه جهانی، صورت گرفته است.

گفتنی است که نخست‌ وزیر انگلستان امروز چهارشنبه دستور داد تا ۲۳ دیپلمات روسیه را از این کشور اخراج کنند.

این اقدام لندن به دنبال اتمام ضرب الاجل ۲ روزه این کشور به روسیه برای توضیح پیرامون موضوع مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس سابق روسیه و دخترش به انجام رسیده است.

نخست‌ وزیر انگلیس همچنین اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی کلیه تماس‌ها در سطوح عالی میان دو کشور به حالت تعلیق درمی‌ آید.

در دستور صادره از سوی ترزا می، دیدار وزرای خارجه دو کشور نیز که قرار بود در آینده نزدیک برگزار شود، لغو شده است.