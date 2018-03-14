بودجه سال ۹۷ شهرداری اردبیل با کاهش ۴۰ میلیارد تومانی مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل شامگاه چهارشنبه در جلسه علنی شورای شهر اردبیل به بررسی کارشناسی بودجه سال آینده شهرداری اشاره کرد.

علیرضا پوستی با اشاره به تفاوت‌های قابل‌توجه بودجه سال آینده به نسبت سنوات گذشته ادامه داد: به دلیل اهمیت استفاده بهینه از منابع مالی شورای شهر در ۲۰ جلسه تمامی بندهای بودجه را به صورت فشرده بررسی کرد.

وی افزود: با وجود اینکه بودجه پیشنهادی شهرداری اردبیل ۵۷۷ میلیارد تومان بود با کاهش ۴۰ میلیارد تومانی، بودجه به میزان ۵۳۷ میلیارد تومان مصوب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل تأکید کرد: بودجه سال آینده به دوبخش تملک و بازگشایی معابر و جذب سرمایه‌گذاری توجه ویژه دارد.

پوستی توجه به مناطق کم برخوردار را نیز از قابلیت‌های بودجه سال آینده دانست و ابزار امیدواری کرد با توجه به اختیاراتی که شورای شهر برای شهرداری قائل شده، بودجه سال آینده منجر به توسعه شهر شود.

وی تاکید کرد: در بودجه بندی تلاش شورا در نظر گرفتن مصلحت مردم و اجرای پروژه های اولویت دار بوده تا به واسطه آن توسعه شهری با وجود محدودیت منابع شتاب گیرد.