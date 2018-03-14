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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۴۵

طرح بازدید نوروزی استاندارد در یزد اجرا می شود

طرح بازدید نوروزی استاندارد در یزد اجرا می شود

یزد ـ طرح بازدید نوروزی اداره استاندارد استان یزد و نظارت و کنترل استانداردها در مرحله عرضه اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ماجدی اردکانی، مدیرکل استاندارد استان یزد در این بازدید که به اتفاق کارشناسان حوزه نظارت بر اجرای استاندارد برگزار شد، اظهار داشت: ایمنی و سلامت مردم، خط قرمز ما برای تمام محصولات است که در ایام نوروز بر آن تاکید بیشتری داریم بنابراین در آستانه فرا رسیدن سال جدید و در ایام نوروز، گشت‌های ویژه استاندارد در استان یزد به تبع دیگر استان‌های  سراسر کشور از ۱۵ اسفند ۹۶ تا ۱۵ فروردین ۹۷، با نظارت بر مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا به ویژه در نمایشگاه‌های بهاره افزایش می یابد.

وی بیان کرد: در ایام پایان سال جاری و همزمان با افزایش میزان خرید مردم، بازرسان استاندارد در قالب طرح نوروزی که از پانزدهم این ماه آغاز شده‌، از مراکز عرضه، میادین میوه ‌و تره‌بار و نمایشگاه‌های بهاره استان بازرسی می کنند و در صورت مشاهده کالاهای بدون مجوز استاندارد، اقدام به توقیف و جمع‌آوری آن می‌کنند ضمن اینکه به صورت تصادفی، بازرسان اداره کل عملکرد شرکت های بازرسی نمونه برداری همکاررا هم تحت نظر دارند.

ماجدی اردکانی عنوان کرد: این طرح در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به مدت یک ماه در حال اجرا است به این صورت که  بازرسان اداره کل و دیگر شرکت های بازرسی همکار استاندارد در ایام نوروز، فعالیت مضاعفی دارند و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به سامانه تلفنی ۱۵۱۷ اطلاع دهند و یا از طریق سامانه رسیدگی به شکایات مردمی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir  اقدام کنند.

وی اظهار داشت: به مردم خوب و فهیم استان و همچنین مهمانان نوروزی توضیه می کنیم که از خرید لبنیات و دیگر مواد غذایی رو باز که از رعایت نکات بهداشی آنها اطمینان ندارند، پرهیز کنند و برای اطمینان از صحت نشان استاندارد چاپ شده بر محصولات و کالاها می توانند کد ۱۰ رقمی زیر نشان استاندارد را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند تا کمتر از یک دقیقه پاسخ لازم را دریافت نمایند.

کد مطلب 4252282

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