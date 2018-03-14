شورای شهر اردبیل معتقد به توسعه یکپارچه است/عدم تعصب به منطقه خاص

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب فتحی شامگاه چهارشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل متفق‌القول بر توسعه یکپارچه شهر تأکیددارند.

وی افزود: در بررسی بودجه سال آینده شهرداری اردبیل این موضوع حساس عیان شد و زیرساخت‌های توسعه شهری برای تمامی مناطق پیش‌بینی شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل تأکید کرد: تمامی اعضا بدون تعصب به محله و منطقه خاص بودجه را بررسی کرده‌اند و در تنظیم و تصویب بودجه توسعه شهر به صورت یکپارچه دیده شده است.

فتحی با تأکید به اینکه ۱۱ نفر به منزله یک فرد واحد رفتار کرده‌اند، اضافه کرد: از جمله موارد قابل توجه در بودجه سال آینده پیش‌بینی ۱۰ میلیارد تومان پروژه مشارکتی در مناطق چهار و پنج است که در واقع توجه به مناطق کم برخوردار را نشان می‌دهد.

وی افزود: علاوه بر این توجه ویژه به بخش فرهنگی و اجتماعی شده و با توجه به مفاد بودجه سال آینده از ظرفیت هنرمندان در توسعه شهری استفاده خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به اینکه شورای شهر به‌تمامی مناطق توجه داشته و بودجه‌ریزی نیز متناسب با نیاز مناطق بوده است، اضافه کرد: در ۲۰ جلسه بودجه بررسی شده و در نهایت تصمیمات امیدبخشی اتخاذ شده است.