مربیان ورزشی اخلاق را در میان ورزشکاران تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری امروز در دیدار با اعضای هیئت نجات غریق استان یزد با بیان اینکه آموزش دهندگان رشته‌های مختلف ورزشی باید در کنار تربیت بدنی، تربیت روحی نیز داشته باشند، اظهار داشت: اگر این کار صورت نگیرد کم کاری ما در عرصه ورزش است.

وی با بیان اینکه هر کسی زمانی در کارش موفق است که آن را درست، از روی دلسوزی و برای رضای خدا انجام دهد، افزود: کار شما غواصان به شکلی است که یک مقدار آموزشی، مراقبتی و حفاظتی است و در این صورت نیاز به دلسوزی و دقت، نیت خوب و پاک برای انجام شدن هر چه بهتر کار دارد.

امام جمعه یزد افزود: اگر یک آموزش دهنده در زمان آموزش جدی و دقیق نباشد و کار ارائه مطالب را به خوبی انجام ندهد، ادای تکلیف نکرده است.

وی تصریح کرد: اگر در آموزش‌ها در همه رده‌ها دقیق نبوده و دلسوزی نداشته باشیم، سبب از بین رفتن جذابیت کار و عدم درک درست کارآموزان از وظایف خود در آینده خواهیم شد.

ناصری عنوان کرد: معنای ظاهری نجات غریق این است که شما انسان در حال غرق شدن را نجات می‌دهید، این نجات غریق به عنوان نجات یک جسم است ولی شما می‌توانید کاری مهمتر هم انجام دهید و آن هم این است که نجات غریق روحی هم در دستور کار خود داشته باشید، زیرا برخی غرق در فساد و دنیا می‌شوند.

ناصری با اشاره به اینکه وقتی فردی غرق در بدی‌ها و فساد شد، انسانیتش از بین می‌رود، گفت: این انسان در مسیری غرق می‌شود که مصلحت و سعادت انسان در آن نیست.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه بعضی از صفات در افرادی که ورزشکار هستند، قابل رشد است، تصریح کرد: به طور مثال در ورزشکاران باستانی روحیه مردانگی، شجاعت، ازخودگذشتگی رشد می کند و اگر به زورخانه‌های قدیمی نگاه کنید، می‌بینید که تمامی اذکاری که به کار می‌برند، نام خدا و ائمه اطهار (ع) است.

وی با اشاره به اینکه در زمان آموزش‌های خود به جوانان می‌توانید از آیات قرآن کریم استفاده کنید، افزود: با این کار روحیه پهلوانی و جوانمردی که در گذشته وجود داشت و امروزه کمرنگ تر شده، به ورزشکاران باز می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: ورزشکار در دوران ابتدایی ورود خود به این عرصه، احساس غرور می‌کند و شما مربیان باید به شکلی کار کنید که این غرور به تواضع تبدیل شود و تلاش کنید اخلاق را در میان ورزشکاران تقویت کنید.