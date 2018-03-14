نامه وزیر علوم به دانشگاه ها برای حمایت حقوقی از دانشگاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی در دیدار با نمایندگان اعضای تشکل های مستقل دانشجویی خصوص نحوه فعالیت تشکل های دانشجویی اظهار داشت: نحوه فعالیت تشکل های دانشجویی بر اساس آیین نامه و مصوبه است و بر اساس مصوبات مربوطه، بر فعالیت های این عزیزان باید نظارت منطقی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه «هیات های نظارت برای ارائه مجوز به تشکل های دانشجویی باید حداقل های ضروری قانونی برای هر تشکل را رعایت کنند»، اظهار داشت: در اداره امور دانشگاه ها، فصل الخطاب قانون بوده و وظیفه ما نظارت بر یکسان سازی و عدم تبعیض در انجام امور است. از این رو، مسئولان دانشگاه ها در فضاهای دانشجویی باید حداکثر همراهی و حداقل سخت گیری را در پیش گیرند تا بتوانیم در چارچوب قوانین، پاسخگوی فعالیت های انجام شده در دانشگاه ها باشیم.

وزیرعلوم با بیان اینکه «تشکیل اتحادیه های دانشجویی باید بر اساس آیین نامه های مربوطه انجام شود»، تاکید کرد: تبعیض در ارائه امکانات به تشکل های دانشجویی یک تصور ذهنی نادرست و شان و جایگاه رئیس و معاونان دانشگاه ها از تبعیضِ دانسته و تعمدی در این خصوص به دور است و برای اجرای برنامه های تشکل ها هم باید فرصت بحث و استدلال به دانشجویان داده شود و دلایل مخالفت با اجرای برنامه ها به صورت مستدل از طرف مسئولان به آنان گفته شود.

وی افزود: در نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی هم گفتم که ما دانشجویان را فرزندان خود می دانیم؛ اینها می آیند و می روند و این وظیفه ماست که برای آنها ظرفیت ها و بسترهای مناسب ایجاد کنیم.

وزیرعلوم گفت: با وجود همه کمبودهای موجود، براین باورم که دانشجویان ما بعد از فارغ التحصیلی و خروج از دانشگاه، جزو نیروهای خوب و قابل قبول انقلاب و نظام هستند و کارهای آنان در زمره ظرفیت های اصلی نظام است.

وی افزود: در مراسم ۱۶ آذر امسال تمام تلاش ما این بود که دانشجویان نگران لغو برنامه های خود نباشند و در دانشگاه ها هر برنامه ای که با تصویب مسئولان دانشگاهی صورت گیرد، اجرا شود که بیش از ۱۲۰۰ برنامه با نظر تشکل ها در دانشگاه ها برگزار شد و حتی در صحبتی که با رئیس جمهوری داشتم، وی نیز از برنامه های اجرا شده در ۱۶ آذر امسال در دانشگاه ها راضی بودند.

وزیر علوم با اشاره به نامه ای که به همه دانشگاه ها برای مشاوره و حمایت های حقوقی از فعالیت های دانشگاهیان اعم از استاد، دانشجو و کارمند در داخل دانشگاه ها ارسال شده است، گفت: اگربه طور مثال دانشجویی تخلفی انجام دهد که آثارش به بیرون از دانشگاه مرتبط باشد، با مشکل مواجه می شویم و دانشجویان عزیز باید با رعایت قوانین و مقررات کشور، مسائل شان را با مسئولان دانشگاه در میان بگذارند تا دچار مشکل نشوند.

غلامی در پایان با بیان اینکه، با تداوم دولت تدبیر و امید، دولت دوازدهم با صداقت تمام فعالیت می کند و سنگینی کارها به دلیل اجرای کارهای باقی مانده از دوران گذشته است، گفت: دانشجویان نباید در سایه گروه ها و احزاب سیاسی قرار گیرند، در خصوص رسیدگی به مسائل دانشجویان، به همه مسئولان نظارتی در دانشگاه ها ابلاغ شده است که اگر دانشجویی در داخل دانشگاه تخلفی انجام داد، نهادهای بیرون از دانشگاه حق دخالت در این امور ندارند.

وی ادامه داد: ولی اگر دانشجویی در سطح جامعه تخلف کرد به عنوان یک شهروند تخلف وی را نمی توان نادیده گرفت و اغلب دانشجویانی که در مسائل اخیر بازداشت شده بودند، به لحاظ تخلفات خارج از دانشگاه بوده است.