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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۰۹

پیکر پاک حبیب‌الله یعقوبی جانباز شیمیایی در شهر نودشه تشییع شد

پیکر پاک حبیب‌الله یعقوبی جانباز شیمیایی در شهر نودشه تشییع شد

کرمانشاه- پیکر پاک حبیب‌الله یعقوبی از جانبازان شیمیایی دفاع مقدس در شهر نودشه تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله یعقوبی از جانبازان شیمیایی دفاع مقدس به همرزمان شهیدش پیوست و پیکر مطهر این جانباز سرافراز در شهر نودشه تشییع و به خاک سپرده شد.

 حبیب‌الله یعقوبی از جانبازان شیمیایی دفاع مقدس بود که پس از ۳۰  سال رنج ناشی از مجروحیت، روز گذشته در کرمانشاه به همرزمان شهیدش پیوست.

پیکر پاک این شهید والامقام امروز بر روی دستان مردم مومن و متدین شهر نودشه تشییع و در گزار شهدا به خاک سپرده شد.

رژیم بعثی در بمباران شیمیایی اسفند ۱۳۶۶ علیه مردم مظلوم شهر نودشه تعدادی از شهروندان این شهر را به شهادت رساند و شمار زیادی نیز بر اثر گاز ناشی از آن مسموم و جانباز شدند.

کد مطلب 4252296

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