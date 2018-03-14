به گزارش خبرنگار مهر، حسین افسانه شامگاه چهارشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: به طور معمول گفته می‌شود ۴۰ درصد بودجه در بحث هزینه‌های جاری و ۶۰ درصد در بخش عمرانی صرف می‌شود اما این به معنی اختصاص ۴۰ درصد بودجه به حقوق و مزایای کارکنان نیست.

وی افزود: شهرداری اردبیل هزار و ۲۰۰ کارمند دارد که در حساب‌وکتاب شفافی ماهانه سه میلیارد تومان حقوق و مزایای این افراد است و کارکنان و مدیران شهرداری با ایثارگری خدمات ارائه می دهند.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل تأکید کرد: این میزان نزدیک به ۱۰ درصد از بودجه است و این در حالی است که سرانه هزینه هر فرد ۲.۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده، در حالی که در برخی ادارات بالای چهار میلیون تومان است.

به گفته افسانه در بودجه سال آینده حداکثر میزان صرفه‌جویی پیش‌بینی شده و نیازهای شهری دیده شده است اما این به معنی پاسخ به تمامی نیازها نیست و چنین انتظاری بی‌شک غیرعملی خواهد بود.

وی به شفاف‌سازی هزینه- درآمد شهرداری اردبیل بر خلاف سنوات گذشته اشاره و تأکید کرد: نحوه هزینه کرد بودجه هم برای شهروندان و هم برای شورای شهر قابل رصد و بررسی است.

توجه به مناطق کم برخوردار در بودجه‌ریزی

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص روند بودجه‌ریزی شهرداری اردبیل تأکید کرد: آنچه در بودجه سال ۹۷ برجسته بوده، توجه به مناطق کم برخوردار است.

وی افزود: اعتبار پیش‌بینی شده برای مناطق یک تا پنج شهرداری اردبیل به ترتیب ۴۸، ۴۹، ۳۷، ۳۳ و ۲۴ میلیارد تومان است اما این تفاوت به دلیل میزان پروژه‌های مشارکتی تعریف شده در مناطق و نیاز مناطق است.

افسانه متذکر شد: در پروژه‌ها تأکید بر این بوده تا هیچ پروژه‌ای بدون مطالعه اجرا نشود و نیاز مناطق محروم نیز دیده شود.

وی با اشاره به توجه ویژه به برنامه‌های فرهنگی ورزشی و پیش‌بینی اعتبار برای هیئت‌های ورزشی اضافه کرد: برای سازمان فرهنگی ورزشی ۴.۱ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر اردبیل برای منطقه نمونه گردشگری شورابیل ۲۴ میلیارد، آتش‌نشانی ۱.۳ میلیارد، آرامستان ها ۱.۷ میلیارد، حمل‌ونقل ۳۰۰ میلیون، فن‌آوری و اطلاعات ۳۰۰ میلیون، پارک‌ها و فضای سبز ۹ میلیارد، مشارکت مردمی ۱۰۰ میلیون، سیما منظر سه میلیارد و بازآفرینی ۴.۸ میلیارد پیش‌بینی شده است.