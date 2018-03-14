کاهش ۴۰درصدی جذب دانشجو در مراکز علمی استان مرکزی بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده عصر چهاشنبه در شورای عالی روسای دانشگاه های استان مرکزی در اراک اظهار داشت: طی مدت پنج سال تحصیلی اخیر، براساس آمار ارایه شده حدود ۴۰ درصد جذب دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز علمی استان مرکزی کاهش یافته، در حالی که طی همین مدت در کل کشور این کاهش ۱۰ درصد ثبت شده است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه کاهش جذب دانشجو در استان نسبت به میانگین کشور سه برابر بیشتر می باشد، افزود: بایست به طور جدی با تشکیل کارگروه های پژوهشی و انجام کارهای کارشناسی به دنبال علل این کاهش باشیم، بیشترین کاهش جذب دانشجو در استان نیز مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: در این خصوص دانشگاه آزاد دچار زیان شده است، البته دانشگاه های دولتی هم در این ارتباط زیان می دهد اما چون محاسبه دقیق نیست، حتما این زیان پنهان است و باید بگوییم به طور کلی همه دانشگاه ها هم اکنون زیان می دهند.

استاندار مرکزی ادامه داد: کاهش در جذب دانشگاه ها امری طبیعی است، اما اینکه چرا این ریزش در استان مرکزی از میانگین کشور بیشتر است و دلیل این کاهش پرشتاب باید مشخص شود و برای این ظرفیت خالی دانشگاه و مراکز علمی برنامه ریزی شود.

آقازاده تصریح کرد: در این ارتباط ظرفیتی خالی وجود دارد که می تواند در راستای پژوهش و تحقیق، تولید علم و ثروت کارساز و تاثیرگذار باشد، اما متاسفانه استان مرکزی مثل دو دهه گذشته از این ظرفیت نتوانسته استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد: طی ده سال گذشته در استان دانشجویان زیادی که اکثرا هم بومی بوده اند فارغ التحصیل شدند، اما نقش دانشگاه در تربیت دانشجو در رشته های مختلف برای اقتصاد و ایجاد اشتغال استان و تولید ثروت در استان مرکزی چه بوده؟ این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار مرکزی در ادامه تاکید کرد: این ظرفیت ها را می توانیم در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهیم، شرکت های دانش بنیان هم اکنون منتظر حمایت و پشتیبانی هستند و با توجه به ظرفیت های استان در حوزه های مختلف باید همه به کمک این موسسات بیایند تا بتوانند در راستای تولید ثروت بیشتر برای استان و تجاری سازی علم و فناوری تلاش کنند.