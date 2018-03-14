احتمال تعویق مذاکرات ۲۸ اسفند ترکیه و آمریکا وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که احتمال دارد نشست ۱۹ مارس (۲۸ اسفند ماه) ترکیه و آمریکا به دلیل برکناری رکس تیلرسون (وزیر خارجه معزول آمریکا) به تعویق بیافتد.

چاوش‌اوغلو در این باره گفت که در زمینه آغاز مذاکرات با موضوع پاکسازی شهر منبج واقع در غرب رود فرات از گروه تروریستی پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د میان ترکیه و آمریکا گروه کاری مشترکی تشکیل شد و نخستین مذاکرات این گروه هفته گذشته برگزار شد.

وی ادامه داد: قرار بود ۱۹ مارس با رکس تیلرسون نشستی برگزار شود اما احتمال دارد این نشست به دلیل برکناری وی به تعویق بیافتد.