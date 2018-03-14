  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۳۵

چاوش‌اوغلو:

احتمال تعویق مذاکرات ۲۸ اسفند ترکیه و آمریکا وجود دارد

احتمال تعویق مذاکرات ۲۸ اسفند ترکیه و آمریکا وجود دارد

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به برکناری رکس تیلرسون اعلام کرد که احتمال تعویق مذاکرات ۲۸ اسفند میان آنکارا و واشنگتن وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که احتمال دارد نشست ۱۹ مارس (۲۸ اسفند ماه) ترکیه و آمریکا به دلیل برکناری رکس تیلرسون (وزیر خارجه معزول آمریکا) به تعویق بیافتد.

چاوش‌اوغلو در این باره گفت که در زمینه آغاز مذاکرات با موضوع پاکسازی شهر منبج واقع در غرب رود فرات از گروه تروریستی پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د میان ترکیه و آمریکا گروه کاری مشترکی تشکیل شد و نخستین مذاکرات این گروه هفته گذشته برگزار شد.

وی ادامه داد: قرار بود ۱۹ مارس با رکس تیلرسون نشستی برگزار شود اما احتمال دارد این نشست به دلیل برکناری وی به تعویق بیافتد.

کد مطلب 4252307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها