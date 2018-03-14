عملکرد شهرداری اردبیل شفاف است/سهولت دسترسی به خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده طی هفته‌های اخیر به شورای اسلامی شهر اردبیل تقدیم شد و روند بودجه‌ریزی به شکلی بوده که تمامی هزینه درآمد شهرداری قابل‌کنترل باشد.

وی افزود: برای دومین سال پیاپی بخش سرمایه‌گذاری در بودجه پیش‌بینی شده و از سویی با افزایش مناطق شهری از چهار مورد به پنج مورد در واقع سهولت دسترسی به خدمات شهری ارتقا یافته است.

شهردار اردبیل با تأکید به اینکه افزایش مناطق در وضعیتی انجام شده که هزینه‌های جاری شهرداری رو به کاهش است، ادامه داد: هزینه‌های جاری از ۳۲ درصد در سال گذشته به ۳۱ درصد در سال جاری رسیده است.

لطف‌اللهیان معتقد است این موفقیت یکی از مصادیق بارز مدیریت جهادی بر اساس تأکیدات اقتصاد مقاومتی است و در واقع با هزینه کرد کمتر خدمات بیشتر به مردم ارائه می‌شود.

رویکرد صرفاً عمرانی در پروژه‌ها نداریم

وی به تغییر ادبیات شهرداری در سال‌های اخیر اشاره و تأکید کرد: در تمامی پروژه‌ها به بعد اجتماعی توجه ویژه داشتیم.

به گفته شهردار اردبیل این مجموعه معطوف به نگاه صرف عمرانی نیست و خدمات فرهنگی اجتماعی نیز در کنار پروژه‌های عمرانی مورد تأکید است.

وی با بیان اینکه این دیدگاه تحت عنوان کلی پروژه‌های انسان‌محور موردتوجه شهرداری است، ادامه داد: در عین حال تلاش بر این بوده تا هزینه‌های اداره شهر کاهش یابد.

لطف‌اللهیان به توجه ویژه به سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: امسال ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شهر اردبیل محقق شده که ثمرات آن سال‌های آتی مشاهده می‌شود.

شهردار اردبیل با اشاره به پیش‌بینی ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال آینده ادامه داد: در عین حال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بندی پروژه‌های کلیدی با توجه به رکود اقتصادی مورد تأکید است.

وی به تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری در تمامی مناطق شهری اشاره و تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در تمامی مناطق موردتوجه قرار خواهد گرفت.

وی توجه به نشاط اجتماعی و رفاه شهروندان را از دیگر برنامه‌های شهرداری دانست و افزود: به دلیل اینکه تحقق طرح‌های شهرداری منوط به طرح تفضیلی است، امید می‌رود سال آینده طرح تفضیلی شهر اردبیل به تصویب برسد.

بهسازی بافت تاریخی شهر در اولویت

شهردار اردبیل از برنامه‌های سال آینده مجموعه خود را توجه ویژه به مناطق کم برخوردار و بهسازی بافت فرسوده و تاریخی برشمرد.

لطف‌اللهیان ابراز امیدواری کرد در بهسازی بافت تاریخی دست شهرداری باز بوده و شورا حامی طرح‌های حمایتی باشد.

وی با بیان اینکه ۷۰۰ میلیون تومان بلاعوض برای بهسازی بافت تاریخی در هر واحد مسکونی پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: این رویکرد در احیای بافت تاریخی و با اصالت شهر قویاً دنبال خواهد شد.

وی همچنین در خصوص پرداخت حقوق کارکنان افزود: تاکنون ۹۹ درصد از حقوق کارکنان پرداخت شده و مابقی تا پایان سال پرداخت می‌شود.

شهردار اردبیل به حمایت از پیمانکاران با وجود رکود اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: سال آینده پروژه‌های پژوهش محور مورد تأکید بوده و از ظرفیت دانشگاه و کارشناسان و پژوهشگران در اجرای پروژه‌ها استفاده خواهد شد.